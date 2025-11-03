謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

財信傳媒董事長謝金河再度發文，盛讚台股與半導體實力，表示「晶片力就是國力」，並稱「相信台灣、愛台灣的人有福氣」。這番話雖被解讀為對台積電與台股的信心喊話，但一出爐立刻掀起PTT網友集體暴動，留言區瞬間被「完了」、「丸子」洗版，笑稱「老謝又開金口、反指預言成真」。

謝金河指出，今年全球股市由半導體領漲，南韓股市飆70%、日股衝破5萬點，台股也名列前段班。他強調台積電今年雖「漲幅不張揚、約39.75%」，但穩健前行，支撐台灣資本市場。他並分析HBM記憶體與AI帶動全球供應鏈復甦，從韓國海力士、日本鎧俠到台灣封測設備廠，整體「晶片國力全面爆發」。文末他感性寫道：「很多人天天詛咒台積電，但台積電仍穩健向前，這也告訴大家，相信台灣的人是有福氣的。」

仍有少數網友肯定：「講的沒錯啊，半導體確實撐起台股」、「老謝這次講的算中肯」、「台灣供應鏈真的強，該給掌聲」。也有人認為他只是想提醒投資人「長線看多台灣、不是短線喊盤」。

但留言區主流風向一面倒，「完了」、「丸子」、「開高走低來了」瞬間佔滿整串，「老謝先不要」、「烏鴉嘴又發威」、「河谷雙煞合體、多頭危險」。更有人笑說：「老謝一開口，主力開始逃命波」、「這下真的丸子，日K直接翻黑」。甚至有人怒喊：「閉嘴啦！冥燈又來了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。