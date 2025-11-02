台股破28000！資深投資人：指數暫時無法設高點 這些強勢股一定要有

摘要 1.台股27日盤中破2萬8千點。隨著FED降息風聲、美中領袖會面，資本市場創新高，持有強勢股如AI、半導體有其必要。 2.投資組合應納入風險規避（現金、外幣、比特幣、貴金屬）及債券，並考量傳統高配息績優股與金融股。未來大幅震盪將成常態，務必保有風險意識。

隨著FED比較確定要降息後，美中領袖也不得不見面，營造良好氣氛。事前的風聲都極力塑造「將有重大全面協議談妥」的印象，資本市場馬上又一掃陰霾，持續創新高。當然，這裡指的是指數以及AI相關的高科技龍頭股。

即將要來的財報週也是重頭戲。究竟需不需要居高思危？我很認真地說——還是必要。不過，手上都沒有強勢熱門股，會陷入無法參與有史以來 AI 派對、資金盛會的遺憾。此刻該怎麼做？

由於指數暫時無法預設高點：因為占權值比重大的大型股迄今漲勢未歇，很難判斷。

所以，手中持有強勢股有其必要（包括 AI、半導體、高科技龍頭），可以透過ETF、基金或是個股來分配投資組合的內容。

風險規避還是要列入組合，只是比重的問題。例如現金、準貨幣、外幣（非美元）、比特幣、數位貨幣、貴金屬等。

債券仍不可或缺：持有公司債或ETF，投資等級公司債、公債、新興市場債，都可以考量。

傳統高配息績優股目前雖然較為冷門，但抗跌功力仍然存在。甚至是降息風潮中受惠的金融股，也是一樣——納入投資組合吧。

日後持續大幅震盪、大幅波動將成為常態。畢竟累積漲幅頗大，潛在賣壓也不斷累積。日後的修正，也許會以不同面貌及理由登場，始終要擺在心頭的就是「花無百日好」，務必要有風險意識。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文台股破28000！資深投資人：指數暫時無法設高點，這些強勢股一定要有》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。