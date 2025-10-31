「AI永動機」真存在？璇依揭AI三層蛋糕結構：你投資我、我投資你

財經主持人詹璇依在影片中以「AI永動機」為題，說明近期市場熱議的話題。

「AI永動機是什麼啊？」

詹璇依笑著回應，這問題問得很好，因為這正是目前市場上最熱門的議題之一。她舉例說，可以把 AI 永動機想成一個「三層蛋糕」的結構。

「第一層」是晶片製造商，例如AMD或NVIDIA，他們負責生產最上游的晶片。 「第二層」則是所謂的CSP業者（雲端服務供應商），他們的角色是把上游的晶片轉換成「算力」。 當算力生成後，就會進入「第三層」：也就是大家熟悉的應用層，例如ChatGPT這類軟體公司，而ChatGPT背後就是OpenAI。

她進一步解釋，這三層之間的互動，形成了一種「你投資我、我投資你」的無限循環。即使外部沒有新的營收挹注，這些企業之間的合約與資金流動，仍能形成一個自我驅動的系統，因此被戲稱為「AI永動機」。

「在物理學上，永動機指的是不用燃料、不靠外力，自己就能不斷產生能量的系統，但那是不可能存在的。」詹璇依說。然而，由於AI帶來了前所未有的產業循環，市場上才會形容這種現象像是一個「AI永動機」。

最後她拋出問題：「但你覺得，這個永動機會永遠運轉下去嗎？還是有一天，引擎也會壞掉呢？」

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

