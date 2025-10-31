聽新聞
台達電（2308）本益比飆破30倍！網喊「過熱該空」：1000元價位布空單
台股近期熱度不減，連AI供應鏈龍頭之一的台達電（2308）也被法人瘋狂上調目標價，喊上看1200元以上。不過在PTT股板上，有網友看不下去，直言「台達電現在本益比約2026年EPS的30倍」，質疑這波漲勢早已過熱。
該網友貼文指出，法說會後不少法人直接把台達電2026年、甚至2027年的獲利預估拿來定價，「35倍本益比也太扯，台積電高峰時都不到30倍，鴻海現在也不到20倍」。他認為這樣的定價「完全脫離基本面」，決定在千元價位布局空單，停損設在1050至1100元。
文章引發留言區熱烈討論，不少人酸「有勇氣空這支真的猛」、「修正或許會遲到，但永遠不會缺席」，也有看多派表示「法人拿未來三年EPS定價很合理」、「AI供應鏈業績成長高，本益比自然會墊高」。更有人笑回「你說過熱，那就加碼散熱股吧」、「炒股誰看本益比，有夢最美」。
部分理性網友分析，台達電本益比長期偏高，本身具穩定現金流與高毛利結構，屬「合理溢價」。但也有人提醒，「台達電已是台股前三大權值股，若股價修正，指數恐受波及」，認為短線震盪難免，但拉回仍是觀察買點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
