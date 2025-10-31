快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電（2308）本益比飆破30倍！網喊「過熱該空」：1000元價位布空單

聯合新聞網／ 綜合報導
法人法說後狂喊目標價上看1200元，網友質疑：「台積電高峰不到30倍，憑什麼台達電能35倍」。中央社
法人法說後狂喊目標價上看1200元，網友質疑：「台積電高峰不到30倍，憑什麼台達電能35倍」。中央社

台股近期熱度不減，連AI供應鏈龍頭之一的台達電（2308）也被法人瘋狂上調目標價，喊上看1200元以上。不過在PTT股板上，有網友看不下去，直言「台達電現在本益比約2026年EPS的30倍」，質疑這波漲勢早已過熱

編輯推薦

該網友貼文指出，法說會後不少法人直接把台達電2026年、甚至2027年的獲利預估拿來定價，「35倍本益比也太扯，台積電高峰時都不到30倍，鴻海現在也不到20倍」。他認為這樣的定價「完全脫離基本面」，決定在千元價位布局空單，停損設在1050至1100元。

文章引發留言區熱烈討論，不少人酸「有勇氣空這支真的猛」、「修正或許會遲到，但永遠不會缺席」，也有看多派表示「法人拿未來三年EPS定價很合理」、「AI供應鏈業績成長高，本益比自然會墊高」。更有人笑回「你說過熱，那就加碼散熱股吧」、「炒股誰看本益比，有夢最美」。

部分理性網友分析，台達電本益比長期偏高，本身具穩定現金流與高毛利結構，屬「合理溢價」。但也有人提醒，「台達電已是台股前三大權值股，若股價修正，指數恐受波及」，認為短線震盪難免，但拉回仍是觀察買點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 EPS 本益比 過熱 台股 供應鏈 台積電

延伸閱讀

00757、0050定期定額被券商賺手續費？財經雪倫舉例破迷思：單筆能抵5年

又一檔法說會後利多出盡？ 台達電跌落1,000元關卡退出千金股行列

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

鴻海（2317）腰斬反加碼…被酸「AI就是泡沫跟笑話」！R爸：不只代工廠是整合平台的未來

相關新聞

「AI永動機」真存在？璇依揭AI三層蛋糕結構：你投資我、我投資你

財經主持人詹璇依在影片中以「AI永動機」為題，說明近期市場熱議的話題。 「AI永動機是什麼啊？」 詹璇依笑著回應，這問題問得很好，因為這正是目前市場上最熱門的議題之一。她舉例說，可以把 A

台達電（2308）本益比飆破30倍！網喊「過熱該空」：1000元價位布空單

法人上調台達電目標價至1200元以上，引發投資人熱議。本益比高達30倍，網友直呼「太誇張」，多空論戰火熱。

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

＊影音播出時間為10月22日 台股在AI浪潮推動下持續創高，儘管市場爆量震盪，投資熱度仍不減。資深分析師許博傑指出，短線雖有技術面疑慮，但外資並未撤出、台幣也未大幅貶值，顯示整體資金面仍穩健。「

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川普自4月9日宣布對全球加徵關稅後，美中貿易戰再度升溫。雙方關稅數字滿天飛，但究竟中國的關稅目前是多少？一名網友在PTT貼文詳細整理時間線、新聞來源與官方文件，試圖釐清從145%到20%的變化，也引來

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。