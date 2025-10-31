台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

＊影音播出時間為10月22日

台股在AI浪潮推動下持續創高，儘管市場爆量震盪，投資熱度仍不減。資深分析師許博傑指出，短線雖有技術面疑慮，但外資並未撤出、台幣也未大幅貶值，顯示整體資金面仍穩健。「行情有可能一路高到年底，這時候最重要的就是紀律，該停利、該出場都要依照原本設定執行，不要被情緒帶著跑。」

針對市場焦點台積電，許博傑直言，AI趨勢未變下，台積電依然是「雙核心」結構中最具長線價值的標的。他指出，台積電今年預估每股盈餘約60元、明年有望達80元，以25倍本益比估算，股價仍有上看1600元的空間。「短線雖漲多，但AI產業資金鏈不斷延續，台積電仍是最大受惠者。」

不過他也提醒投資人，操作台積電要區分波段與長線心態。「波段操作可以以月線為多空分界，若連續三天跌破月線，就要考慮撤出；長線則建議定期定額持續投入，不因漲多就停買、不因回檔就恐慌。」許博傑笑稱，「現在一千四百多元ALL IN台積電，或許短線能加雞腿，但若AI泡沫破裂，也可能連雞腿都沒了。」

至於鴻海近期在AI伺服器與電動車布局上頻傳利多，許博傑認為基本面確實轉強，GB300伺服器出貨旺季帶動營收創高，但股價仍屬波段思維較佳。他表示，「鴻海的優勢在於產能與通路，但屬代工型產業，毛利率不如台積電。若外資轉為連續賣超、借券賣出增加，就要警覺波段高點可能出現。」

他估算，以鴻海明年獲利16元、搭配15倍本益比計算，股價仍有機會挑戰250元。「若外資短線調節但借券平穩，代表只是暫時換手，不影響中長線結構。」許博傑強調，鴻海可列為「衛星持股」，但不宜ALL IN，「核心仍應放在台積電這類具壟斷地位的公司。」

談及其他AI概念股，許博傑點名台積電子公司創意（3443）為潛力股之一，明年AI營收預估年增十倍，受惠於Google、Meta與微軟等大客戶訂單，法人預估EPS上看50元。他指出，「創意的本益比仍低於過往區間，具備明顯補漲空間。」此外，也可關注台積電供應鏈如特化材料、再生晶圓等族群。

至於小資族想參與AI行情卻無力買整張台積電，許博傑則建議可透過ETF分散風險、參與成長。「可以選含積量高或含輝量高的ETF，像0052（台積電占6成）、0050（5成2）、00923（約4成），或含輝量高的00895、00926、00909。」他特別推薦三檔作為核心選擇：「00757涵蓋Meta、Google、蘋果與輝達；00830可波段也能定期；00909則與加密貨幣題材連動。透過這類ETF，就能同時享受台積電與AI漲勢。」

