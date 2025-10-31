快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

聯合新聞網／ 玩股網
資深分析師許博傑指出，台積電今年EPS約60元、明年上看80元，估值仍具上升空間。若AI趨勢不變，台積電仍是「最值得抱緊」的長線標的。記者林俊良／攝影
資深分析師許博傑指出，台積電今年EPS約60元、明年上看80元，估值仍具上升空間。若AI趨勢不變，台積電仍是「最值得抱緊」的長線標的。記者林俊良／攝影

＊影音播出時間為10月22日

台股在AI浪潮推動下持續創高，儘管市場爆量震盪，投資熱度仍不減。資深分析師許博傑指出，短線雖有技術面疑慮，但外資並未撤出、台幣也未大幅貶值，顯示整體資金面仍穩健。「行情有可能一路高到年底，這時候最重要的就是紀律，該停利、該出場都要依照原本設定執行，不要被情緒帶著跑。」

針對市場焦點台積電，許博傑直言，AI趨勢未變下，台積電依然是「雙核心」結構中最具長線價值的標的。他指出，台積電今年預估每股盈餘約60元、明年有望達80元，以25倍本益比估算，股價仍有上看1600元的空間。「短線雖漲多，但AI產業資金鏈不斷延續，台積電仍是最大受惠者。」

不過他也提醒投資人，操作台積電要區分波段與長線心態。「波段操作可以以月線為多空分界，若連續三天跌破月線，就要考慮撤出；長線則建議定期定額持續投入，不因漲多就停買、不因回檔就恐慌。」許博傑笑稱，「現在一千四百多元ALL IN台積電，或許短線能加雞腿，但若AI泡沫破裂，也可能連雞腿都沒了。」

至於鴻海近期在AI伺服器與電動車布局上頻傳利多，許博傑認為基本面確實轉強，GB300伺服器出貨旺季帶動營收創高，但股價仍屬波段思維較佳。他表示，「鴻海的優勢在於產能與通路，但屬代工型產業，毛利率不如台積電。若外資轉為連續賣超、借券賣出增加，就要警覺波段高點可能出現。」

他估算，以鴻海明年獲利16元、搭配15倍本益比計算，股價仍有機會挑戰250元。「若外資短線調節但借券平穩，代表只是暫時換手，不影響中長線結構。」許博傑強調，鴻海可列為「衛星持股」，但不宜ALL IN，「核心仍應放在台積電這類具壟斷地位的公司。」

談及其他AI概念股，許博傑點名台積電子公司創意（3443）為潛力股之一，明年AI營收預估年增十倍，受惠於Google、Meta與微軟等大客戶訂單，法人預估EPS上看50元。他指出，「創意的本益比仍低於過往區間，具備明顯補漲空間。」此外，也可關注台積電供應鏈如特化材料、再生晶圓等族群。

至於小資族想參與AI行情卻無力買整張台積電，許博傑則建議可透過ETF分散風險、參與成長。「可以選含積量高或含輝量高的ETF，像0052（台積電占6成）、0050（5成2）、00923（約4成），或含輝量高的00895、00926、00909。」他特別推薦三檔作為核心選擇：「00757涵蓋Meta、Google、蘋果與輝達；00830可波段也能定期；00909則與加密貨幣題材連動。透過這類ETF，就能同時享受台積電與AI漲勢。」

◎本文內容已獲 玩股網楚狂人 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 鴻海2317 00830國泰費城半導體 00909國泰數位支付服務 00757統一FANG+ 00895富邦未來車 00926凱基全球菁英55 0050元大台灣50 00923群益台灣ESG低碳50 0052富邦科技

玩股網

追蹤

延伸閱讀

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

月領4萬卻被二代健保嚇到！00713存股族想重配…網酸「大盤跌停它也會跌停」

台股今年漲一萬多點…笑著數錢也會怕！存股方程式：漲高就是最大利空

相關新聞

台積電（2330）還鴻海（2317）？分析師點名「神山邏輯沒變」：長線仍是核心配置

＊影音播出時間為10月22日 台股在AI浪潮推動下持續創高，儘管市場爆量震盪，投資熱度仍不減。資深分析師許博傑指出，短線雖有技術面疑慮，但外資並未撤出、台幣也未大幅貶值，顯示整體資金面仍穩健。「

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川普自4月9日宣布對全球加徵關稅後，美中貿易戰再度升溫。雙方關稅數字滿天飛，但究竟中國的關稅目前是多少？一名網友在PTT貼文詳細整理時間線、新聞來源與官方文件，試圖釐清從145%到20%的變化，也引來

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

台積電近日盤中與收盤同創1505元新高，帶動台股大漲，Dcard出現「現在敢不敢上車」帖文，引發投資人對「追高」與「踏空」兩難的集體焦慮。討論焦點圍繞創高後是否仍具續航力、該逢回承接或分批布局，以及面對飆漲時的心理偏誤如何克服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。