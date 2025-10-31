中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川普自4月9日宣布對全球加徵關稅後，美中貿易戰再度升溫。雙方關稅數字滿天飛，但究竟中國的關稅目前是多少？一名網友在PTT貼文詳細整理時間線、新聞來源與官方文件，試圖釐清從145%到20%的變化，也引來網友熱烈討論。

原PO依時序整理，美中互加關稅的歷程如下：

原PO更查閱美國海關（CBP）文件與中國官方新聞稿，指出兩邊資料一致，確認目前中國關稅為「10%芬太尼＋10%對等稅」，與川普口中「57%降到47%」的說法不符。

不少網友稱讚原PO「整理有憑有據、」「比台灣還低QQ」、「數據說話最實在」，留言如「謝謝你 關稅專家」、「這才是股版該有的討論」、「終於有人講清楚而不是喊贏麻了」。也有人分析，「中國出口回溫，美國通膨壓力減輕，反而是盟友受傷最深」，直言這場貿易戰「輸贏早已超越數字」。

也有網友持保留態度，認為「原先拜登和川普第一任課的關稅沒算進來」、「應該看平均總稅率」。有人嘲諷「川普講多少就多少」、「這不是股版，是政治戰場」，也有人質疑「AI資料與政府數據不同，是不是算錯基期」。部分留言更指出，實際上關稅只是談判籌碼，「喊多少都只是嘴上爽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。