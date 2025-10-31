「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議，卻被國會強烈制衡，讓這場「關稅攻防戰」再掀波瀾。

根據報導，參院決議要求終止川普以「國家緊急狀態」為由施加的多項關稅措施，包含針對中國、巴西與加拿大的貿易項目。雖然最終法案恐遭川普否決，但顯示共和黨內出現反彈聲音。倒戈的麥康奈爾、保羅、穆爾科斯基與柯林斯四位議員，表明關稅政策已推升物價、衝擊農業州經濟。民主黨領袖舒默則批評川普談判成果「反覆無常」，讓美國家庭與中小企業承受壓力。

不少網友認為這是「美國政治正常化」的象徵，川普關稅政策終於被制衡，留言寫下「台灣大勝利」、「難纏的談判專家勝利到頭了」、「這下中小要補噴了」、「終於有人敢反對川普」。也有網友樂觀看待市場，笑稱「每檔股票都會噴吧」、「美股盤後都拉上去」，認為利空出盡、股市可望迎來補漲行情。

另一派則冷靜指出此舉「象徵意義大於實質」，多則留言指出「川普幾乎確定會行使否決權，使法案難以生效」、「這只是投投票而已，沒用啦」、「眾議院已通過新規則可阻止決議排入議程」。也有人提醒別過度解讀，直言「市場早已反應完畢」、「關稅鬧劇還沒結束」，並質疑「送出台積電的台灣才是真正輸家」。

