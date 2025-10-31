快訊

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

聯合新聞網／ 綜合報導
美國參院以51比47通過終止全球關稅決議，四名共和黨議員倒戈支持，引發黨內分裂。川普雖可動用否決權，但政治壓力正迅速升高。法新社
美國參院以51比47通過終止全球關稅決議，四名共和黨議員倒戈支持，引發黨內分裂。川普雖可動用否決權，但政治壓力正迅速升高。法新社

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議，卻被國會強烈制衡，讓這場「關稅攻防戰」再掀波瀾。

根據報導，參院決議要求終止川普以「國家緊急狀態」為由施加的多項關稅措施，包含針對中國、巴西與加拿大的貿易項目。雖然最終法案恐遭川普否決，但顯示共和黨內出現反彈聲音。倒戈的麥康奈爾、保羅、穆爾科斯基與柯林斯四位議員，表明關稅政策已推升物價、衝擊農業州經濟。民主黨領袖舒默則批評川普談判成果「反覆無常」，讓美國家庭與中小企業承受壓力。

不少網友認為這是「美國政治正常化」的象徵，川普關稅政策終於被制衡，留言寫下「台灣大勝利」、「難纏的談判專家勝利到頭了」、「這下中小要補噴了」、「終於有人敢反對川普」。也有網友樂觀看待市場，笑稱「每檔股票都會噴吧」、「美股盤後都拉上去」，認為利空出盡、股市可望迎來補漲行情。

另一派則冷靜指出此舉「象徵意義大於實質」，多則留言指出「川普幾乎確定會行使否決權，使法案難以生效」、「這只是投投票而已，沒用啦」、「眾議院已通過新規則可阻止決議排入議程」。也有人提醒別過度解讀，直言「市場早已反應完畢」、「關稅鬧劇還沒結束」，並質疑「送出台積電的台灣才是真正輸家」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台積電 習近平 美國 關稅

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川普自4月9日宣布對全球加徵關稅後，美中貿易戰再度升溫。雙方關稅數字滿天飛，但究竟中國的關稅目前是多少？一名網友在PTT貼文詳細整理時間線、新聞來源與官方文件，試圖釐清從145%到20%的變化，也引來

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

玉山金併購三商壽過程疑延遲揭露重大訊息，遭朝野立委痛批是「摸黑交易」，更斥金管會「成了路人甲」。PTT網友熱烈討論此事，焦點集中在政府監理效率與市場資訊透明度，並有人戲稱「這週要上車還是逃命？」反映散戶在爭議未明前的進退兩難。

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

台積電近日盤中與收盤同創1505元新高，帶動台股大漲，Dcard出現「現在敢不敢上車」帖文，引發投資人對「追高」與「踏空」兩難的集體焦慮。討論焦點圍繞創高後是否仍具續航力、該逢回承接或分批布局，以及面對飆漲時的心理偏誤如何克服。

