券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

原PO表示，自己長期採「定期定額」方式投資ETF，每月固定扣款雖金額不大，但累積下來報酬驚人。他說：「之前問卷有希望增加含息報酬，沒想到國泰真的實現！」直呼現在每次打開App「都在欣賞自己的含息報酬自我安慰」，並笑稱雖然只是小資金，「但也算半個小富婆」。

留言區出現兩派聲音。有網友認同原PO，認為含息報酬功能「超貼心」，能幫投資人掌握完整績效；中國文化大學網友回覆：「之前都以為自己沒賺多少，結果開那頁突然變人生勝利組。」另有網友稱永豐大戶投、樹精靈等平台早已提供類似功能，肯定業界競爭帶來進步。

也有網友理性提醒，含息報酬雖能完整反映獲利，但高股息ETF仍須審視長期表現。東海大學網友指出：「很多高股息看起來報酬好，其實沒填息或成分老化。」並分享自己改以0050、00935及美股QQQ為主。另有投資人坦言「00878買三年沒路用」，選擇轉向指數型ETF。

網友普遍認為含息報酬能幫助投資人更了解長期投資效益，對初學者信心提升顯著。許多人分享「定期定額帶來安全感」、「複利真的很厲害」，也有人笑稱「看紅通通的報酬就像被加薪」。此話題在Dcard上持續延燒，象徵年輕族群對理財工具透明化與數據化的高度重視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。