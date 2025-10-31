快訊

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

台股示意圖。中央社
有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

原PO表示，自己長期採「定期定額」方式投資ETF，每月固定扣款雖金額不大，但累積下來報酬驚人。他說：「之前問卷有希望增加含息報酬，沒想到國泰真的實現！」直呼現在每次打開App「都在欣賞自己的含息報酬自我安慰」，並笑稱雖然只是小資金，「但也算半個小富婆」。

留言區出現兩派聲音。有網友認同原PO，認為含息報酬功能「超貼心」，能幫投資人掌握完整績效；中國文化大學網友回覆：「之前都以為自己沒賺多少，結果開那頁突然變人生勝利組。」另有網友稱永豐大戶投、樹精靈等平台早已提供類似功能，肯定業界競爭帶來進步。

也有網友理性提醒，含息報酬雖能完整反映獲利，但高股息ETF仍須審視長期表現。東海大學網友指出：「很多高股息看起來報酬好，其實沒填息或成分老化。」並分享自己改以0050、00935及美股QQQ為主。另有投資人坦言「00878買三年沒路用」，選擇轉向指數型ETF。

網友普遍認為含息報酬能幫助投資人更了解長期投資效益，對初學者信心提升顯著。許多人分享「定期定額帶來安全感」、「複利真的很厲害」，也有人笑稱「看紅通通的報酬就像被加薪」。此話題在Dcard上持續延燒，象徵年輕族群對理財工具透明化與數據化的高度重視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 Dcard 0050元大台灣50

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

玉山金併購三商壽過程疑延遲揭露重大訊息，遭朝野立委痛批是「摸黑交易」，更斥金管會「成了路人甲」。PTT網友熱烈討論此事，焦點集中在政府監理效率與市場資訊透明度，並有人戲稱「這週要上車還是逃命？」反映散戶在爭議未明前的進退兩難。

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

台積電近日盤中與收盤同創1505元新高，帶動台股大漲，Dcard出現「現在敢不敢上車」帖文，引發投資人對「追高」與「踏空」兩難的集體焦慮。討論焦點圍繞創高後是否仍具續航力、該逢回承接或分批布局，以及面對飆漲時的心理偏誤如何克服。

我也希望台積電永遠是驕傲！竹軒：但時代巨輪在轉沒人知道會發生什麼

呃，這集我就不多說什麼了，自己去看比較好，然後補幾個留言心得： 1.有人說沒考慮40年後通膨。呃！你會認為我不知道通膨嗎？這裡只是單純告訴你時間帶來複利的可怕。 2.雖然我也希望台積電永遠都是我們

