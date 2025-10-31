台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

台積電近日盤中與收盤同創1505元新高，帶動台股大漲，Dcard出現「現在敢不敢上車」帖文，引發投資人對「追高」與「踏空」兩難的集體焦慮。討論焦點圍繞創高後是否仍具續航力、該逢回承接或分批布局，以及面對飆漲時的心理偏誤如何克服。

一名網友發文指出，股價創高讓投資人懼於「高點接刀」，上週猶豫、本週續漲30元，凸顯投資決策難度不在K線，而在情緒管理。發文者以此呼籲大家分享進出作法，並自承最大的障礙是害怕短線套牢與錯過漲幅的拉扯。

回文中，不少網友從行為財務切入，直指「錨定效應」、「後悔厭惡」、「處置效應」是投資痛點；認為與其糾結所謂合理價，不如隨市場重新調整錨點，建立紀律進場機制，避免因恐懼或貪婪失焦。也有網友分享實務經驗：「跌就加碼」、「長期定期定額」，強調只要持續買進、拉長期間，勝率優於情緒化交易。

多數留言對基本面抱持樂觀，稱台積電「世界第一」、「AI浪潮受惠」，有人喊「年底先看1700～1800、長期上看2000」，並建議資金小者可用零股或以006208、0050、小台積等標的分散布局；亦有投資人分享1495、1475等實際進場價，鼓勵「分段上車、沒跌也能小賺」。

不同意見則提醒「利多已反映」「出貨文」風險，主張觀望或等回檔；亦有人建議保留現金、分批十次買入、搭配防守型持股或以小部位空單對沖，降低追高後回檔壓力。整體看來，社群共識偏向長期與紀律：以分批與定期策略取代猜高低，用風險控管跨越創高焦慮，將「買不下手」轉化為可執行的進場計畫。

