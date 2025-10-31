AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

根據媒體報導，工業富聯第三季營收人民幣2431.7億元，年增42.8%，淨利人民幣103.7億元、年增62%，前三季營收與獲利亦分別成長逾38%與48%。公司指出，受惠生成式AI推動雲端資料中心需求，AI伺服器與GPU機櫃出貨爆量，前三季GPU伺服器營收年增超過300%，第三季較上季大增逾90%。同時，AI基礎設施帶動交換機銷售暴增，800G交換機年增27倍，顯示AI資料中心進入高速互連時代。法人預期，工業富聯將成為鴻海集團在中國區AI伺服器出貨樞紐。

一名網友在PTT發文感嘆工業富聯財報「真的挺猛」，認為鴻海也將同步受惠，期待「二家公司相互輝映、股價雙創新高」。他指出，AI題材已成鴻海轉型核心，未來仍具持續上升動能。

留言區一片樂觀氣氛，許多網友喊出「鴻海年底300」、「博士299鴻海」、「未來千金股王」，還有人稱「看法說前就要300了」、「沒1000說不過去」，形容工業富聯與鴻海「左手賺中國、右手賺美國」，全面受惠AI浪潮。部分網友也提到鴻海研究院布局、富智康翻倍成長等例證，認為集團AI生態系效益顯著。

不過，也有網友持保留態度，認為「這是出貨文」、「利多已反映」，甚至諷刺「50收」、「51收」。部分理性投資人提醒，雖AI熱潮仍在高峰，但估值與籌碼風險應審慎考量。整體而言，多數網友對鴻海與工業富聯前景仍看多，認為AI伺服器浪潮將持續推升兩家公司營運與股價走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。