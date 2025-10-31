快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付等，淨利潤為人民幣103.7億元，年增62%；營收人民幣2431.7億元，年增42.8%。圖／工業富聯提供
鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付等，淨利潤為人民幣103.7億元，年增62%；營收人民幣2431.7億元，年增42.8%。圖／工業富聯提供

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

根據媒體報導，工業富聯第三季營收人民幣2431.7億元，年增42.8%，淨利人民幣103.7億元、年增62%，前三季營收與獲利亦分別成長逾38%與48%。公司指出，受惠生成式AI推動雲端資料中心需求，AI伺服器與GPU機櫃出貨爆量，前三季GPU伺服器營收年增超過300%，第三季較上季大增逾90%。同時，AI基礎設施帶動交換機銷售暴增，800G交換機年增27倍，顯示AI資料中心進入高速互連時代。法人預期，工業富聯將成為鴻海集團在中國區AI伺服器出貨樞紐。

一名網友在PTT發文感嘆工業富聯財報「真的挺猛」，認為鴻海也將同步受惠，期待「二家公司相互輝映、股價雙創新高」。他指出，AI題材已成鴻海轉型核心，未來仍具持續上升動能。

留言區一片樂觀氣氛，許多網友喊出「鴻海年底300」、「博士299鴻海」、「未來千金股王」，還有人稱「看法說前就要300了」、「沒1000說不過去」，形容工業富聯與鴻海「左手賺中國、右手賺美國」，全面受惠AI浪潮。部分網友也提到鴻海研究院布局、富智康翻倍成長等例證，認為集團AI生態系效益顯著。

不過，也有網友持保留態度，認為「這是出貨文」、「利多已反映」，甚至諷刺「50收」、「51收」。部分理性投資人提醒，雖AI熱潮仍在高峰，但估值與籌碼風險應審慎考量。整體而言，多數網友對鴻海與工業富聯前景仍看多，認為AI伺服器浪潮將持續推升兩家公司營運與股價走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 鴻海 工業富聯 伺服器

延伸閱讀

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

玉山金吃三商人壽幾乎確定…股東恐先痛後甜？專家：內部卡在「這件事」才沒公告

相關新聞

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

川普自4月9日宣布對全球加徵關稅後，美中貿易戰再度升溫。雙方關稅數字滿天飛，但究竟中國的關稅目前是多少？一名網友在PTT貼文詳細整理時間線、新聞來源與官方文件，試圖釐清從145%到20%的變化，也引來

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

美國參議院30日以51票對47票通過決議，試圖終止川普政府的全球關稅政策。四名共和黨議員倒戈支持，令外界震驚，也象徵黨內裂痕擴大。此時川普正於南韓與習近平會晤，聲稱談成中國三年購買7500萬噸黃豆協議

券商推「含息報酬」被盛讚！網PO獲利明細：0050報酬率破5成

有網友在Dcard發文分享投資心得，他感嘆連假花費太兇、月底看到帳單「只剩一個字──慘」，卻因打開證券App查看ETF庫存而心情瞬間轉好。原PO提到，國泰證券近期新增「含息報酬」功能，讓他首次完整看到ETF的實際報酬表現，並附上截圖顯示整體報酬率高達34.33%，其中元大台灣50（0050）報酬率高達54.2%，國泰永續高股息（00878）也有4.9%的正報酬，引發廣大網友熱烈迴響。

AI伺服器助攻⋯工業富聯財報亮眼！網看好「鴻海年底見300」

鴻海旗下工業富聯第三季財報大爆發，AI伺服器業務推升營收與獲利雙創新高，帶動PTT股板掀起熱烈討論。網友驚呼「財報太猛」、「鴻海年底300」，也有人戲稱這是「出貨文」，顯示投資人對AI題材依然熱情高漲，但也不乏理性聲音提醒股價或已反映利多。

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

玉山金併購三商壽過程疑延遲揭露重大訊息，遭朝野立委痛批是「摸黑交易」，更斥金管會「成了路人甲」。PTT網友熱烈討論此事，焦點集中在政府監理效率與市場資訊透明度，並有人戲稱「這週要上車還是逃命？」反映散戶在爭議未明前的進退兩難。

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

台積電近日盤中與收盤同創1505元新高，帶動台股大漲，Dcard出現「現在敢不敢上車」帖文，引發投資人對「追高」與「踏空」兩難的集體焦慮。討論焦點圍繞創高後是否仍具續航力、該逢回承接或分批布局，以及面對飆漲時的心理偏誤如何克服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。