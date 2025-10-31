玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

玉山金併購三商壽過程疑延遲揭露重大訊息，遭朝野立委痛批是「摸黑交易」，更斥金管會「成了路人甲」。PTT網友熱烈討論此事，焦點集中在政府監理效率與市場資訊透明度，並有人戲稱「這週要上車還是逃命？」反映散戶在爭議未明前的進退兩難。

根據媒體報導，玉山金競標三商美邦人壽引發公告時機爭議，立委賴士葆在財委會質疑金管會不作為。主委彭金隆回應，是否需發布重大訊息由公司依規判斷，證交所約需一週調查，強調金管會「不會是路人甲」，並指出各公司依契約規範負責揭露。彭金隆也坦承，中信金於董事會結束後立即發布重訊，因此已責成證交所釐清三家金控的資訊揭露狀況。

一名網友在PTT發文指出，立委批玉山金有「老大心態」、金管會則如「路人甲」，最終僅回應仍在調查中，需一週才能釐清。他戲問：「這一週要上車還是逃命？」暗示市場在消息混沌下的焦慮與不安。

留言中，許多網友痛批政府與金管會監理不力，認為「政府真的需要被監督才會做事」、「金管會根本沒路用」，也有人諷刺「記者只要加個『傳』就能亂報」，質疑媒體提前揭露消息導致市場波動。部分投資人表示「玉山金GG」、「跌破30元整數關卡」，直言信心動搖。

也有網友持不同看法，認為此事件反映媒體與投資人對資訊反應過度，「搞不好玉山金還沒決定要買」，或推測「若破局，中信可能坐收漁利」。另有人從股價面分析，建議「25元以下再考慮進場」、「越跌越有利潤」，顯示市場雖悲觀，仍有人伺機低接。整體討論圍繞金管會查核進度與玉山金併購三商壽的後續變化，投資人情緒持續緊繃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。