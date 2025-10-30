我也希望台積電永遠是驕傲！竹軒：但時代巨輪在轉沒人知道會發生什麼

快訊

竹軒坦言，自己也希望台積電能永遠是台灣的驕傲，但也提醒投資人，當時代巨輪轉動、產業格局變化時，沒有人能預料接下來會發生什麼。(記者黃仲裕／攝影)
呃，這集我就不多說什麼了，自己去看比較好，然後補幾個留言心得：

1.有人說沒考慮40年後通膨。呃！你會認為我不知道通膨嗎？這裡只是單純告訴你時間帶來複利的可怕。

2.雖然我也希望台積電永遠都是我們的驕傲。但我不會驕傲的認為這份技術天上地下只有台灣獨有。當時代巨輪轉動時，你不知道會發生什麼事。這是我不投資個股原因。

3.越來越多人理性看待的是投資方法，而不是本金來源，還會打抱不平，謝謝你們。

4.沒想到的是我提到的那位賣出投資保單，轉買0050後跑去日本留學的前女同事，居然有留言，嚇我一跳。請別騷擾人家。#對了欠我的咖啡呢？

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

