玉山金吃三商人壽幾乎確定…股東恐先痛後甜？專家：內部卡在「這件事」才沒公告

投資人有沒有發現：現在各界幾乎都已經100％確定，就是由玉山金吃下三商人壽，不會是中信金（甚至中信金已經自行發布投標案已經結束的重大訊息），那為什麼玉山金和三商人壽還遲遲不願發布最終的收購案？原因是玉山金控的董事會內部對於花費「這麼高的代價」來買下三商人壽，其換股比例、雙方股價金額認定、對財務短、中、長期的影響及因應方案等等，還在與壽險、併購、財務各方面專家做更嚴密、審慎的討論中（例如清查三商人壽的資產狀況、要不要加上一些收購但書...），最重要的是要給一個令股東們滿意的說法啊！

先來說玉山金控要付出的代價。最早市場傳出的版本是：中信金自從收購新光人壽失敗之後，把三商人壽的每股價格從7.5元拉高到7.7～7.8元，就是要展現「勢在必得」的態勢，因為身為國內金控資產規模老三的中信金，旗下的台灣人壽和對手的國泰人壽、富邦人壽的差距實在是太大了，所以意圖以銀彈攻勢逼退玉山金控原先每股7.2元左右的出價，讓台灣人壽日後能與三商人壽合併、再壯大。

玉山金代價不小

沒想到金控版圖就是缺了「壽險」這一塊的玉山金控，硬是拉高再拉高到每股收購價格8.2元，然而到10月29日為止，三商人壽股價的月線才到6.33元而已呀！你能說玉山金要付出的代價不高嗎？（當然月線的價格只是參考因素之一）

玉山金這種展現「要定了」的氣勢，反而逼退已經有台灣人壽、不急於併購的中信金（不過，三商人壽不夠美也是主因啦！），玉山金當然就得多掏出更多股權來交換、膨脹了更多的股本，也稀釋了更多的獲利成績（三商人壽上半年每股還虧損0.12元），必將降低以往給股東的穩定配息，長期投資人及法人恐怕因此信心動搖、賣掉手中的持股。

重點在新經營團隊

不過，玉山金董事會擔心的不是收購案導致股價下跌，而是三商人壽買來之後，能不能找到絕佳又值得信賴的專業經營團隊（因為三商人壽大股東已經無心經營才要賣掉，而玉山金過去都沒有接觸過壽險領域）以及後續為了接軌保險法規的大筆金額的增資...這些都考驗著玉山金控未來數年、甚至十年的經營能力，也就是前面提到的玉山金要付出的重大代價。

或許大家要問：既然代價這麼高，玉山金非要買三商人壽不可嗎？少了壽險會怎樣呢？這個問題就好像在問：少了理工學院、或是少了法商學院的大學學府，還算不算是一個完整且頂尖的 University 呢？

跨足壽險領域勢不可免

放眼現今國內前5大資產規模的金控公司，依序是國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、台灣金，每一家金控公司都有涉足壽險領域的公司（台灣金控甚至自行成立「台銀人壽」來補足），玉山金收購三商人壽之後，不但補足了這一塊長期欠缺的壽險領域，還可以從第10大排名躍升至第6大金控公司，資產規模從4.2兆元大幅增加到近6兆元。

如果日後玉山人壽（一定會改成這個名字的啦！）經營得有模有樣，不但以後玉山金併購其他公司的實力大增，還會降低日後被惡意併購的機率（例如不久前中信金想吃下新光金），將來前段班的金控公司（例如國泰、富邦、中信）如果想要合意併購玉山金，也比較會開出令玉山金股東很滿意的價格喔！如果真的有這麼一天....玉山金的股東們現在也只能多多忍耐股價的近期跌勢了。

