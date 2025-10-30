快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

鈊象（3293）股價連跌！網嘆「資金退潮」：恐續探460-530元

聯合新聞網／ 綜合報導
鈊象毛利率至約九成後段、營業利益率創高。台股示意圖／聯合報系資料照
鈊象毛利率至約九成後段、營業利益率創高。台股示意圖／聯合報系資料照

遊戲股王鈊象（3293）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。然而卻有網友在Dcard貼文詢問「鈊象怎麼了」，原PO指出近期股價連日下滑、跌勢不止，想了解背後原因。貼文發出後引來眾多投資人回應，不少人直言「成長趨緩」是主因，也有人感嘆「非AI族群被市場冷落」，使得法人與散戶信心雙雙退潮。

部分網友指出，鈊象今年營收成長動能不如以往，市場預期年增率恐難保20%，加上公司非AI題材，資金自然轉向新主流。更有網友分析，技術面上週K支撐約落在690至759元之間，若跌破690元恐續探460至530元區間，顯示主力持續出貨、短線仍偏弱勢。

另有網友以自嘲語氣留言「我在山頂」、「還好770已經跑了」，甚至有人開玩笑說「公司要被清算了吧」、「被ugly吹死」。有投資人分享自己成本在962元、824元不等，目前選擇「放著領股息」或「不想再加碼」，也有人表示已在900元附近停損出場，虧損數萬元。

也有留言從心理層面分析投資心態，認為許多散戶「跌2、30%就懷疑人生」，其實代表投資標的已超出自身風險承受度。有人建議若抱得不安心應該果斷賣出，「公司基本面沒爛，只是資金不在這裡」，提醒投資人避免過度執著。另一派則安慰「股市循環就是如此，等資金輪動回來自然會漲」。

綜合留言可見，多數網友認為鈊象目前並非基本面惡化，而是市場焦點轉移導致估值修正。面對連跌壓力，社群共識偏向「短期避險、長期觀望」，等待營收動能回升或遊戲新作推出，才可能重新吸引資金回流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 不安 鈊象 散戶

延伸閱讀

股市菜鳥「驚天一按」台積電1400元下單100張 財神上門被她送走

玉山金、三商壽重訊時點挨轟⋯最重可罰500萬元！網質疑：外資偷來倒貨

00878本季搞不好會配0.45元？存股哥：過去紀錄來看應該滿有機會

你上天堂還是住套房？今年十大人氣ETF績效落差大 冠軍賺53％、最差的-7％

相關新聞

玉山金吃三商人壽幾乎確定…股東恐先痛後甜？專家：內部卡在「這件事」才沒公告

玉山金不會是現在的玉山金了 投資人有沒有發現：現在各界幾乎都已經100％確定，就是由玉山金吃下三商人壽，不會是中信金（甚至中信金已經自行發布投標案已經結束的重大訊息），那為什麼玉山金和三商人壽還

鈊象（3293）股價連跌！網嘆「資金退潮」：恐續探460-530元

遊戲股王鈊象（3293）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。然而卻有網友在Dcard貼文詢問「鈊象怎麼了」，原PO指出近期股價連日下滑、跌勢不止，想了解背後原因。貼文發出後引來眾多投資人回應，不少人直言「成長趨緩」是主因，也有人感嘆「非AI族群被市場冷落」，使得法人與散戶信心雙雙退潮。

玉山金、三商壽重訊時點挨轟⋯最重可罰500萬元！網質疑：外資偷來倒貨

玉山金併購三商美邦人壽傳聞延燒，兩家公司未在週一開盤前公告，改於27日深夜、28日上午先後發重訊與聲明，時點與內容遭質疑「慢半拍」。金管會證期局表示，若屬應揭露之重大訊息而未依規定辦理，最高得處500萬元，並將請證交所查核。PTT討論焦點直指資訊不對稱、處罰過輕與外資「用腳投票」加速賣超。

股市菜鳥「驚天一按」台積電1400元下單100張 財神上門被她送走

台積電（2330）股價頻頻寫下歷史新高，作家黃大米今（29）日於臉書分享一則「與財神爺擦身而過」的親身經歷，幽默描述她因一時「手殘」誤將...

台積電前資深副總赴Intel掌研發！網憂衝擊半導體生態 疑「美國爸爸」要求

市場傳出台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁將赴英特爾（Intel）掌握研發工作，在業界投下震撼彈。PTT網友聚焦兩大爭點，其一，羅唯仁甫於今年7月底退休、僅過3個月即傳投入競爭對手，是否「不給台積電面子」；其二，若英特爾以此強攻代工版圖，會否對台積電與台灣半導體生態造成實質衝擊。

黃金修正10％就崩潰？投資人爆倉潮現…股添樂笑回：黃金也有情感聯繫功能

黃金近期從高點4300回檔到3900，幅度約10%，但是已經有投資人受不了了。 主要因為不少黃金商品是有帶有槓桿屬性的，例如黃金期貨、CFD等，槓桿倍數從2倍到20倍都有。 所以就算黃金修正10%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。