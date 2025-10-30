鈊象（3293）股價連跌！網嘆「資金退潮」：恐續探460-530元

遊戲股王鈊象（3293）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。然而卻有網友在Dcard貼文詢問「鈊象怎麼了」，原PO指出近期股價連日下滑、跌勢不止，想了解背後原因。貼文發出後引來眾多投資人回應，不少人直言「成長趨緩」是主因，也有人感嘆「非AI族群被市場冷落」，使得法人與散戶信心雙雙退潮。

部分網友指出，鈊象今年營收成長動能不如以往，市場預期年增率恐難保20%，加上公司非AI題材，資金自然轉向新主流。更有網友分析，技術面上週K支撐約落在690至759元之間，若跌破690元恐續探460至530元區間，顯示主力持續出貨、短線仍偏弱勢。

另有網友以自嘲語氣留言「我在山頂」、「還好770已經跑了」，甚至有人開玩笑說「公司要被清算了吧」、「被ugly吹死」。有投資人分享自己成本在962元、824元不等，目前選擇「放著領股息」或「不想再加碼」，也有人表示已在900元附近停損出場，虧損數萬元。

也有留言從心理層面分析投資心態，認為許多散戶「跌2、30%就懷疑人生」，其實代表投資標的已超出自身風險承受度。有人建議若抱得不安心應該果斷賣出，「公司基本面沒爛，只是資金不在這裡」，提醒投資人避免過度執著。另一派則安慰「股市循環就是如此，等資金輪動回來自然會漲」。

綜合留言可見，多數網友認為鈊象目前並非基本面惡化，而是市場焦點轉移導致估值修正。面對連跌壓力，社群共識偏向「短期避險、長期觀望」，等待營收動能回升或遊戲新作推出，才可能重新吸引資金回流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。