玉山金、三商壽重訊時點挨轟⋯最重可罰500萬元！網質疑：外資偷來倒貨

玉山金併購三商美邦人壽傳聞延燒，兩家公司未在週一開盤前公告，改於27日深夜、28日上午先後發重訊與聲明，時點與內容遭質疑「慢半拍」。金管會證期局表示，若屬應揭露之重大訊息而未依規定辦理，最高得處500萬元，並將請證交所查核。PTT討論焦點直指資訊不對稱、處罰過輕與外資「用腳投票」加速賣超。

根據媒體報導，玉山金稱依「取得或處分資產準則」與「併購資訊揭露自律規範」，須在董事會決議後公告，對傳聞不評論；三商壽亦指一切以董事會決議後發布為準；中信金則公告投標案已結束、對營運無影響。主管機關補充，截至10月28日，銀行局與保險局均未收到相關申請。依「上市公司查證暨公開處理程序」第4條，若董事會決定合併、分割、股份受讓等，應於次一營業日開盤前2小時發布重訊，違者得視情節裁罰3萬元至500萬元。

一名網友在PTT發文指出，外資倒貨玉山金的理由之一，就是公司給外界「偷偷來」的感受，不清楚是否影響股東權益，造成市場恐慌與股價重挫。

多數網友認為資訊揭露欠即時、欠具體，是引發股價波動的主因；有人嘲諷「重罰五萬」、「500萬對大型金控只是填牙縫」，也有人質疑若已出價收購，為何仍只以「澄清傳聞」帶過，要求同步說明投資價格、評估依據與對資本影響，並建議徹查是否涉及內線或刻意洗股。

另有網友持保留態度，指媒體臆測與市場過度解讀亦推升不確定性；亦有人強調董事會尚未決議，個案隨時可能翻轉，或最終「董事會不過」。也有觀點認為以同業標價參考（如傳中信出7.6元）評估，玉山若出8.2元不一定買貴，但關鍵仍在治理與透明度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。