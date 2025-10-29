股市菜鳥「驚天一按」台積電1400元下單100張 財神上門被她送走

台積電（2330）股價頻頻寫下歷史新高，作家黃大米今（29）日於臉書分享一則「與財神爺擦身而過」的親身經歷，幽默描述她因一時「手殘」誤將台積電零股訂單按成巨額張數，卻在取消後錯失數百萬獲利，引發網友熱烈討論。

黃大米在臉書發文中提到，身為「股市菜鳥」的她，原本打算買進台積電100股零股，不料在操作下單系統時發生失誤，將數量按成了驚人的100張，等於10萬股。

她回憶，當時台積電的股價約在1400元，這筆「天價」訂單立刻引起了營業員的注意，並主動致電詢問是否按錯，隨後也協助她取消了交易。黃大米當時對此鬆了一口氣，決定回歸「定期定額0050」的保守策略，避免再次因操作失誤而心驚膽戰。

然而，就在她取消訂單後沒幾天，台積電股價再度發力，衝上歷史新高，盤中一度觸及最高點1515元。

黃大米計算，如果她當初果斷確認買下這100張股票，光是從1400元上漲到1515元，每張就可獲利11萬5千元，100張累積下來，獲利將高達1150萬元。

她帶著懊悔與自嘲寫道，「早知道當時應該跟營業員說，對，我就是要買台積電100張，這樣今天就不用開團，可以直接先休息了」，並感嘆，「人生啊~~曾經有財神爺要幫助『兩光米』，沒想到『兩光米』錯過了」。

雖然她也坦承戶頭並沒有足夠的現金能買下這筆巨額股票，但這戲劇性的轉折，仍讓她的貼文充滿趣味與共鳴，吸引大量投資人留言表示「原來這種事不是只有我做」、「有1.4億閒錢，羨慕！」，但也有人說「戶頭沒錢會違約交割呀」、「你沒額度，就算有現金也下不出去」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。