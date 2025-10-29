黃金修正10％就崩潰？投資人爆倉潮現…股添樂笑回：黃金也有情感聯繫功能

黃金近期從高點4300回檔到3900，幅度約10%，但是已經有投資人受不了了。

主要因為不少黃金商品是有帶有槓桿屬性的，例如黃金期貨、CFD等，槓桿倍數從2倍到20倍都有。

所以就算黃金修正10%，加上槓桿放大效果，一不小心都會面臨追繳甚至爆倉的風險。

我認為參與黃金行情最保守的作法還是買ETF(不是槓桿那種)，一來費用低廉，二來也不會有流動性的問題。除非你真的很擔心某一天跑路可能會用到，還是沒有放幾塊在床下會失眠，不然ETF應該是可以應付大多數情況。

黃金這波修正，吸引不少投資人目光，有些人是買到沒東西買了，看到黃金跌出黃金坑，想進場試試手氣；有些人則是看到黃金上了新聞，才想起自己過去曾經囤過一點黃金。

像股添樂他娘最近就透露了一個小煩惱，她多年前很愛買金飾，後來幾乎都不戴了。最近眼看金價飆漲，想著是否要先賣一趟？

我說，阿娘，妳等我，我們很久沒好好吃頓飯了。

所以現在我們知道了，黃金不只有避險功能、價值儲藏功能，還有情感聯繫功能。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。