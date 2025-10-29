快訊

玉山金（2884）硬吃三商壽…股價重摔7％！專家：這溢價22％像盤子價

聯合新聞網／ 林家洋-K線軌跡
玉山金併購三商壽引市場震撼，溢價22%收購引發質疑，股價單日重挫超過7%。圖／本報系資料照片
玉山金併購三商壽引市場震撼，溢價22%收購引發質疑，股價單日重挫超過7%。圖／本報系資料照片

＊原文發文時間為10月28日

你以為我忘了，但是我沒有，市場也沒有。

玉山金溢價吃下了三商壽，股價硬生生跌了超過7%，為什麼現實這麼殘忍？有兩個原因。

第一個當然就是三商壽的威名在外，三年前三商壽認列了T50反一的虧損，使得2022年淨損150億元，這是投資嗎？當然不是，這根本就是監管制度的問題，怎麼可以讓壽險公司買進槓桿、追蹤期貨的商品？賺了就是眼光高，虧了就是股東賠？

但是這件事就被當成是投資失利了，太幽默了。另外一家吃個飯就回去買大量千元手機股票的金控，現在也被併了，都一樣，人治而非法治的公司問題顯現。

第二個就是溢價22%，很像是盤子。有什麼意思一定要搶下三商壽股權，跟買土地一樣一路開掛搶標？讓人不懂，匯豐銀行吃下中華商銀，本來是改變外資銀行在台灣的設立分行數限制，結果吃下之後，又默默的一個一個關掉了。星展吃下了花旗台灣的分行之後，目前發展如何？這個我就不知道，銀行是金融業，應該可以多做點金融創新服務，不是一般企業搞轉投資獲利就行，那萬一沒獲利呢？

當然還有2000年的網路時代教訓，那年就是只見新人笑，不見舊人哭的時代，大家都在聊網路科技股，股市創新高，沒人研究那時的舊人就是國泰人壽的1975輝煌股王，跌破75元被報紙媒體感嘆。

一個創歷史新高的股市背後，無人聞問的心酸股有很多。

在股市的多頭時期搞併購已經不算有智慧了，還願意溢價22%？是錢多還是心態飄了？我覺得昨天玉山金會這樣跌大概就是這個原因。

◎本文內容已獲 林家洋-K線軌跡 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2884玉山金 三商壽 溢價

