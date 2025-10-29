股市太高別追？吳淡如嘆「主觀恐懼」恐錯過行情 籲用「底層邏輯」

知名作家與理財節目主持人吳淡如近日在社群平台發文指出，許多投資人看到股市創新高時，常因主觀恐懼而錯過行情，甚至因盲信預測、逆勢操作導致重大虧損。她提醒，「太高」往往只是主觀感覺，投資決策應建立在客觀數據與長期趨勢上。

吳淡如在臉書中提到，別被「股市已經太高了」這種話騙了，因為「太高了」這三個字，其實常常只是我們主觀的恐懼。根據歷史統計顯示，股市約有七成時間處於牛市，真正的熊市僅占三成。她認為，許多投資人一見指數創新高，就認為「太高了吧，不能再買了！」，急於獲利了結或做空市場，但逆向投資不一定是對的，「高還有更高」、「低當然也還有更低」，過度憂慮反而可能錯失機會。

她舉例指出，今年十月有投資人因聽信財經網紅「九月通常會跌」的預測，判斷台股在24,000點後將回檔而做空，結果股市續創新高，最終投資人在期權市場虧損1,650萬元，甚至宣布退出投資市場。

吳淡如提醒投資人，常見的錯誤包括「盲信預言、不看數據」、「沒有風控，不懂停損」、「完全缺乏自己的判斷體系，孤注一擲」。她引用德國投資大師安德烈·科斯托蘭尼名言指出：「在股市上，任何事都有可能發生，甚至相反的事也會發生。」市場從來不聽誰的口號。

她分析，全球目前的經濟趨勢包括美國降息、先進國家政府還在刺激經濟成長、美元走弱，及通膨持續，錢變薄了。這些因素使資金流向新興市場。她強調，投資不該僅憑情緒判斷，而應觀察利率、匯率與資金流向等基本面。

吳淡如建議，一般投資人若尚未建立完整的交易與分析能力，最穩健的作法是長期布局指數型ETF，利用時間與複利達成財富累積。她並以房市為例指出，長年來市場上不斷有人認為「房價太高一定會跌」，但實際上價格鮮少如預期下修，提醒投資者應回歸供需、利率與通膨等「底層邏輯」來看待投資，千萬不要只碰運氣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。