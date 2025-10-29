提前8年達標！純純：「靠5招」在37歲前存到2000萬

原本預期45歲才能存到2000萬，沒想到在今年提前達成，比預期早8年，算是一個小里程碑。

我沒有顯赫的家世，家境算是很普通，今天來跟大家分享我覺得最關鍵的5個原因，希望大家都可以早點達到心中的財富目標。

1.提高收入

提高收入絕對是重中之重，你要有一定的收入，存錢才存得快，我目前的薪水是79K，省一點的話一個月可以存到60K左右，想辦法找到一個薪水相對好的工作。

如果你還是學生，趁現在想想未來要做什麼？學長姐都在做什麼？薪水好嗎？ 如果你已經在工作，那就努力精進自己的工作能力，在公司往上爬，爭取加薪，如果公司不加薪，那可以考慮跳槽，俗話說三升不如一跳 另外，兼職也是一種方式，我知道很累，但真的要趁年輕多存錢

2.降低慾望

如果你想脫貧致富，那就過上最低工資的生活吧，至少暫時如此，唯有這樣，你才可以快速累積資產。

我目前的生活開銷跟我剛工作時幾乎沒有差異 除了豐富人生體驗多出國、帶爸媽吃好料、紅包變大包外，其他開銷幾乎都一模一樣 不要羨慕朋友在社群曬包包、開名車 重點是你自己的心態，有沒有過得充實幸福更重要

3.持續買入資產

持續買入資產絕對是生活底氣的來源，光靠存錢很難達到財務目標，必須透過投資來加速資產成長

股票、債券、ETF、房地產都是很好的投資項目，透過每年持續累積資產，壯大被動收入 當有一天你的被動收入大於主動收入時，你就得到財務自由的權利 此時你就算被fire也不用擔心，你可以想像你就算在咖啡廳廢一整天，也有另一個自己努力的在上班，而且不會喊累也不會罷工

4.設定目標 耐心等待

設定目標真的超級重要，你要設定目標才知道現在離目標還多遠，多久會達到；就像考學測、指考，你也會設定目標什麼時候要念到什麼進度。

同樣的，在財務上也是

設定具體數字、訂出時間表、覆盤加上檢討，會更容易達成

根據Locke&Latham 2002年的研究，設定「具體又有挑戰性的目標」能大幅提升動力與成果 設定具體、困難但可達成的目標，表現平均比設定模糊或盡力而為目標的人高出10%~25%

5.有一點幸運

說真的我有一點幸運，2023年底時我看好AI，當時持有Nvidia跟台積電，這兩檔股票佔我投資組合很大的部位。

2024年ChatGPT普及度大幅提升，AI相關應用也開始快速發展，這兩位員工的績效截至目前也持續創新高，Nvidia有450%、台積電也有150%。

截至10/26，我的淨資產已經來到2457萬，其實生活無太大改變，社畜生活還是繼續，值得一提的是，今年年初設定的目標全數達成。

淨資產破2000萬 股利破25萬 帶爸媽出國 體驗醫美 持續做愛心財務健檢 粉絲數破8萬

我是一個愛設定目標的人，明年打算自己一個人去歐美獨旅，感覺把自己放到一個陌生的地方也很不錯，希望順利。

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。