川普示好馬斯克？網笑「感情狀態更新」：特斯拉利多想像升溫

美媒報導，川普在專機上談及與馬斯克關係，稱「我喜歡Elon，我猜我會永遠喜歡他」，並指兩人自9月在追悼會上碰面後偶有往來；此舉被解讀為先前嫌隙降溫。PTT網友焦點落在兩點：其一，政治訊號是否有利特斯拉與SpaceX等相關想像；其二，川普風格易轉彎，市場解讀恐隨話風擺盪。

根據媒體報導，川普、馬斯克兩人6月曾因「大而美法案」立場交鋒，馬斯克一度公開批評、並淡出政策圈，但近月已降低對川普的尖銳評論。川普此番在東北亞行程間釋出善意，被視為修補關係；另傳馬斯克近期仍就個別部會決策與NASA人事有交鋒，顯示政商互動仍待觀察。

一名網友在PTT發文，他以「TSLA to the moon」定調，逐段摘錄川普談話，解讀為對馬斯克的公開示好；他認為既然總統「表白」，外界對特斯拉、SpaceX「被抽單」的擔憂可望降溫，對科技與太空題材股屬正面訊息，並以戲謔語氣揣摩川普對馬斯克「又愛又念」的態度。

多數留言延續調侃路線，稱兩人「床頭吵、床尾和」、「感情升溫中」，將政治新聞玩成「霸道總統與霸道總裁」的戲劇梗，也有投資面呼應「訊號來了」、「TSLA穩了」等情緒性看多聲。部分網友補充馬斯克曾在台註冊中文名「馬誼郎」的冷知識，討論熱度攀升。

不同意見提醒，川普語錄變化快，「口頭善意」未等同政策落地；即便修補關係，補助、採購、監管與航太合約仍受機構流程與國會牽制。也有人指出特斯拉評價已高、股價波動大，投資應回到基本面與交車、FSD進度、資本開支等指標，避免以單一政治訊號過度交易。整體而言，板上氛圍偏娛樂化看多，但理性聲音主張觀望政策文件與後續實證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。