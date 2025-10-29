川普暗示終止對中調查！網狂酸TACO憂「台股V轉」

美國總統川普27日暗示美中可望在關稅與貿易上達成協議，可能放棄對中國是否違反首任期中美貿易協議的301調查。消息一出，PTT網友聚焦兩點：其一是川普對中「先軟化、再觀望」的風格是否再現；其二是「對敵人軟、對盟友硬」的路線是否使台、日、韓承壓，市場短線如何演變也成討論焦點。

根據媒體報導指出，美方啟動的301調查本可作為單邊加徵關稅的法律依據，但川普在出訪東北亞、準備與習近平會晤前，改口稱對習「非常尊重」，若一切順利將「被說服放棄」調查；美國財長亦釋出「避免加徵」的初步框架，傳出中國或恢復購買美國大豆、延後稀土管制，市場解讀雙邊關係有望降溫，但後續仍看川習會落點。

一名網友在PTT發文並以戲謔口吻諷刺川普「我要查了、我又不要查了；我要制裁、我又放棄了」，並以「TACO」梗影射其反覆放話、姿態反覆。他並反問「那對美國盟友呢？」直指川普常對盟友「重拳出擊」與金援施壓，質疑其談判方向與一貫性。

多數跟帖延續此調性，嘲諷「又TACO了不意外」「對敵人軟語、對盟友重拳」，並認為放軟有利股市及風險資產短線情緒；也有人指稱「稀土掐到關鍵」「先放好消息、會後再翻桌」，暗示談判多以市場訊號操作。部分網友延伸到台股，直言「此文一出台股V轉」、或預期川習會後資產「噴出」。

不同意見則提醒：談判本屬拉鋸，「先放話」不代表定局；301調查即便暫緩，關稅仍可能成為後手；對中態度軟化未必等於「美國跪了」，亦可能換取農產品採購與戰略資源安排。也有人擔憂「中國好、台灣糟」的跷跷板效應，主張觀察會後正式文件與時程，避免被口水與梗圖牽動投資判斷。整體看，板上氛圍以嘲諷居多，但對後續政策落地仍保持審慎觀望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。