南亞科（2408）昨漲停鎖死！郭哲榮改變主意不賣了：最有機會再漲100元

台股再度刷新歷史高點！在美國CPI數據略低於預期、強化市場降息預期後，10月27日台股火力全開，大盤一舉衝破28,000點大關，盤中最高來到28,196點。

對此，摩爾投顧分析師郭哲榮（哲哲）指出，從17,000點一路喊多至今，他早在26,000點時便預告「滿足點將落在28,000」。如今目標達陣，他仍維持偏多態度，「我原本想出場，但看到跳空漲停，就改變想法，因為跳空漲停有什麼好出的？」

「連假前有廉價、連假後沒有廉價」台股狂飆印證名言

郭哲榮重申，先前他就提醒「連假前有廉價、連假後沒有廉價」，如今果真驗證。受惠美股強彈與降息預期，權值股台積電飆上1,500元，記憶體概念股南亞科、晶豪科同步亮燈漲停，AI族群鴻海、廣達也聯袂大漲。

他透露，南亞科是他布局已久的持股之一，「我從50元買進到現在，大賺141%，原本打算在28,000出掉，但看到鎖漲停，我決定續抱。」

認南亞科最具潛力「股價最便宜、漲幅空間最大」

郭哲榮分析，鴻海、緯創、廣達、南亞科、國巨五檔股票都介於100至300元間，市場熟知、題材充足。

他直言：「我認為南亞科最有機會再漲100元。」 理由是南亞科目前股價最低，若上漲同樣100元，代表漲幅比例最高，加上記憶體報價上修，韓國廠商更預告「先漲30%再說」，顯示產業復甦強勁。

「廣達太委屈了」郭哲榮：再漲一根也剛好而已

除記憶體外，郭哲榮也替AI大廠廣達抱不平。他指出，廣達從前一波股災後整理多時，「在大區間盤整太久，就算明天再漲一根創新高，我也覺得剛好而已。」

他透露，廣達目前帳上報酬超過70%，但仍選擇續抱，認為AI浪潮尚未結束，伺服器與雲端需求仍會推動新一輪上漲。

郭哲榮也看好ABF載板族群，預期未來一個月內可能傳出「漲價」消息，「若消息成真，欣興、南電將是最大受惠股。」

他表示，若市場確認報價上調，投資人可「用力買」，因為這將成為電子股另一波上攻的引爆點。

勸投資人別怕高 「不投資才是真正的風險」

對於仍在觀望的投資人，郭哲榮語帶激動：「現在這麼多頭的行情，還賺不了錢，有點小悲哀。」

他強調，「你把錢放在銀行20年，1%的利息只有122萬；但投資年報酬10%的標的，20年後100萬可變600萬，這就是複利的力量。」

他鼓勵投資人勇於參與市場，「人生就命一把而已，你都不賭要幹嘛？錢放銀行只會被通膨吃掉。」

看好AI長多 郭哲榮：我連川習會都算對

郭哲榮最後補充，AI是推動這波台股大行情的核心驅動力，「AI應用從模擬思維到生成內容，未來投資潛力無窮。」

他並提到自己對美中局勢的預測再次命中，「我早就說過川普與習近平一定會見面，現在事實證明完全正確。」

他強調，政治趨勢與科技循環相互交錯，AI浪潮仍在初升段，「台股這波行情才正要開始。」

