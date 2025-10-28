玉山金（2884）重訊慢半拍？股價慘殺7％ 網酸「心清如玉、跌勢如山」

玉山金（2884）併購三商美邦人壽（2867）消息再掀市場震撼，中信金（2891）早在23日就發出重訊，但玉山金直到4天後才在27日晚間回應。這段期間外資「用腳投票」，單日狂砍逾11萬張，股價重挫7.2%至30.3元，逼近跌停。近60萬名股民看盤畫面直呼「心碎」，社群上更出現一片哀號聲。

編輯推薦 玉山金併三商壽 急發重訊

玉山金與中信金的「搶親戰」可說白熱化。中信金為展現誠意，率先發布董事會通過轉投資案的重大訊息，市場原預期玉山金應該會在連假期間跟進，但公司遲遲未回應。等到晚間公告時，卻僅以「澄清媒體報導」為由發布重訊，未正面證實是否併購，引發法人與股民對「搶入口、吞不下」的質疑。

對於這場「曖昧」併購案，PTT股板留言區熱度爆棚。有人忍不住吐槽「急了」、「吃下去配息gg」、「山山騎虎難下了吧」，也有人打趣「現在大概就是一種不小心發現自己可能買貴了，但又捨不得想繼續下去的感覺」。不少人懷疑公司仍未開董事會，「應該是還沒開會所以沒東西可以公告」，也有人指出「三商換股成最大股東影響不小」。

不過，也有網友持正向看法，認為「玉山該勇敢時軟弱了嗎？這是短空長多」、「破29可以買」、「明天感覺會大漲」，還有人調侃「玉山出不出手我不知道，記者的確出手了」。但也有冷眼旁觀者狠酸：「還在買金融股活該被割」、「中信不可能贏的吧」、「典型的看新聞做股票」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。