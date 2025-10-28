5年後買房⋯月投3萬該全壓台積電？網勸轉買穩定資產

台股10/27終場上漲461.37點，收27993.63點。一名網友在Dcard發文詢問，手中持有60萬元現金與部分ETF，計畫五年後買房，考慮是否「All in台積電」，引起網友熱烈討論。留言焦點圍繞「短期買房資金不宜重押單一股票」、「0050或正二更靈活」與「投資台積電仍具風險」，不少人提醒「離夢想越近，越該轉向保守」。

根據原PO描述，他目前擁有006208共3.6張、00919共25張，月可投資3萬元，五年後預計購屋，因此詢問是否應將資金全數轉進台積電。

多數回應建議避免全倉壓注。有網友指出，五年內有明確資金用途者，應逐步轉向穩定資產；也有人提醒「若第五年遇黑天鵝崩盤，房錢縮水會很痛」，認為應兼顧風險。另有網友建議配置正二搭配00935，分散收益來源。

部分留言則鼓吹進場，紛紛留言「不上車就來不及了」、「台股除了台積還能買什麼」，認為長期仍是投資台灣最具代表性的標的；但也有人反駁，「全倉上槓桿All in」只是玩笑，提醒投資應量力而行。另有留言點名00919報酬偏低，建議汰換或轉0050、台積電組合。

綜合討論，網友意見分為兩派，一派看好台積電長期價值、主張「問就是買」，另一派則強調五年購屋期限短、應採穩健配置。整體氛圍顯示，年輕投資人雖熱衷於「護國神山」題材，但對理財與生活目標間的權衡仍充滿糾結。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。