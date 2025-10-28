快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣 籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

聽新聞
0:00 / 0:00

三商壽併入玉山金 網看「股價強勢漲停」猜：有資金卡位

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山金控併購三商壽幾成定局，27日股價兩樣情，三商壽漲停鎖死，玉山金下跌逾7％。圖／本報系資料照片
玉山金控併購三商壽幾成定局，27日股價兩樣情，三商壽漲停鎖死，玉山金下跌逾7％。圖／本報系資料照片

三商美邦人壽擬「全換股」併入玉山金控，引發PTT熱議。網友焦點圍繞「三商壽將成玉山金第一大股東」、「玉山金股價走弱是否反映治理疑慮」與「中信金退場後續效應」。亦有人關注三商壽股價盤中強勢，笑稱「牛肉麵亮燈」，討論是否早有資金卡位。

根據媒體報導，三商壽以全換股條件併入後可持有約9%玉山金，三商兩大家族與三商投控合計可換得近5%，在玉山金股權分散（員工持股信託4.37%、榮淵投資4.34%）下，有望躍居第一大股東。合併後玉山金資產規模瞬增1.55兆元，金控排名由第十升至第六；監理若給予充分寬容，增資壓力可控，壽險資金亦可補齊玉山金壽險缺口並壯大投信版圖。

一名網友在PTT發文表示，三商壽股價當天強勢，猜測市場或提前消化收購訊息，並以「誰想得到牛肉麵也能漲停」自嘲，流露對消息面與籌碼面的羨慕與無奈。

共識型留言多認為：玉山金股價下挫反映「強勢新娘」成為最大股東的治理與稀釋疑慮，短線壓力難免；也有人指出若三商股東不干預經營、專注整合利差與資產配置，長期綜效仍可期待。部分網友把此次比作「木馬屠城」或「反併購風險」，提醒董事席次與投票權設計的重要性。

另有網友指出，中信金首輪出價後退場，顯示「聘金偏高」與「三商鎖定玉山」兩因素並存；亦有人回顧台新—新光整併經驗，認為短線股價波動不必然代表整合失敗。整體看來，社群對玉山金短線壓力有共識，但對中長期綜效與治理安排仍持觀望，後續以換股條件、董事會結構與金管會寬容幅度為關鍵觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

玉山 PTT 三商壽 玉山金

延伸閱讀

玉山金（2884）重訊慢半拍？股價慘殺7％ 網酸「心清如玉、跌勢如山」

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

11月拉漲行情！專家點名宏全、祥碩、微星「慣性上漲」：低位階迎補漲潮

相關新聞

記憶體股價噴發⋯外資喊「加碼力積電」反被唱衰！網勸：打八折看待

記憶體族群再掀行情。摩根士丹利最新報告上修南亞科、華邦電、旺宏與愛普*目標價，並將力積電升評至「加碼」，引發PTT熱議。網友聚焦「外資調高目標價是否意味多頭加速」與「這波是否重演航運行情」，留言兩極，有人直指「目標價就是拿來一直上修」，也有人提醒「打個八折看待」，顯示投資氣氛濃厚但分歧未歇。

三商壽併入玉山金 網看「股價強勢漲停」猜：有資金卡位

三商美邦人壽擬「全換股」併入玉山金控，引發PTT熱議。網友焦點圍繞「三商壽將成玉山金第一大股東」、「玉山金股價走弱是否反映治理疑慮」與「中信金退場後續效應」。亦有人關注三商壽股價盤中強勢，笑稱「牛肉麵亮燈」，討論是否早有資金卡位。

5年後買房⋯月投3萬該全壓台積電？網勸轉買穩定資產

台股10/27終場上漲461.37點，收27993.63點。一名網友在Dcard發文詢問，手中持有60萬元現金與部分ETF，計畫五年後買房，考慮是否「All in台積電」，引起網友熱烈討論。留言焦點圍繞「短期買房資金不宜重押單一股票」、「0050或正二更靈活」與「投資台積電仍具風險」，不少人提醒「離夢想越近，越該轉向保守」。

玉山金（2884）重訊慢半拍？股價慘殺7％ 網酸「心清如玉、跌勢如山」

玉山金（2884）併購三商美邦人壽（2867）消息再掀市場震撼，中信金（2891）早在23日就發出重訊，但玉山金直到4天後才在27日晚間回應。這段期間外資「用腳投票」，單日狂砍逾11萬張，股價重挫7.

台股上2萬8⋯國民財富平均增74萬元？網嘆：沒台積電沒感覺

台股10/27盤中一度衝上28196點、刷新歷史，帶動市值突破91兆元，引爆PTT熱議。討論焦點集中在「平均增富」的解讀爭議與「是否上看3萬點」：不少網友以戲謔語氣自嘲「我拉低平均」、質疑平均數失真，也有人直言本波漲勢主要來自權值與AI受惠族群，非全面普惠。

投資非輸在市場而是自己？小童 ：「貪婪、恐懼、僥倖」才是真正的三大毒藥

嗨，大家好，我是小童。 很多人以為投資輸錢，是因為沒消息、沒籌碼、甚至沒技術，但其實啊，有沒有可能真正讓你輸錢的，並不是別人，也不是市場，而很可能是「我們自己」。 第一個最致命的毒藥：貪婪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。