台股上2萬8⋯國民財富平均增74萬元？網嘆：沒台積電沒感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電27日開盤站上1500元。中央社
台股10/27盤中一度衝上28196點、刷新歷史，帶動市值突破91兆元，引爆PTT熱議。討論焦點集中在「平均增富」的解讀爭議與「是否上看3萬點」：不少網友以戲謔語氣自嘲「我拉低平均」、質疑平均數失真，也有人直言本波漲勢主要來自權值與AI受惠族群，非全面普惠。

根據媒體報導，今年以來台股市值較2024年底增加17兆元、約23%；單日市值增逾2.2兆，其中台積電貢獻近1.3兆、年內累計約11兆，占增量約65%。若扣除台積電，市值僅增約6兆；並稱以總人口與股民數推估，人均潛在增幅分別約74萬元與130萬元。台積電盤中追平歷史高點1,500元，鴻海亦攻至249元。

一名網友在PTT轉貼新聞，他認為台股創高顯示資金與信心強勁，換算今年「平均」增富可觀，向板友拋問題，好奇問「指數是否續攻30,000點？」並就後市與投資策略分享看法。

留言共識面，多數網友強調此波為權值與AI資金行情，「手上沒台積電感受不深」；亦有人主張分散投資、指數化布局即可「躺贏」。部分看多者認為「年底三萬不是夢」、正二與台積電相關ETF續有表現。

不同意見與延伸討論則指，將總市值除以人口的「平均」缺乏統計意義，尚未反映外資與大戶持股結構、中位數分配，更可能放大FOMO情緒；另有聲音提醒估值與產業輪動風險，建議以紀律分批與停利停損管理，切勿因標題式「平均增富」而情緒化追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

