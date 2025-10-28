記憶體股價噴發⋯外資喊「加碼力積電」反被唱衰！網勸：打八折看待

記憶體族群再掀行情。摩根士丹利最新報告上修南亞科、華邦電、旺宏與愛普*目標價，並將力積電升評至「加碼」，引發PTT熱議。網友聚焦「外資調高目標價是否意味多頭加速」與「這波是否重演航運行情」，留言兩極，有人直指「目標價就是拿來一直上修」，也有人提醒「打個八折看待」，顯示投資氣氛濃厚但分歧未歇。

根據媒體報導，大摩報告指稱DDR4受網通設備與交換器（switch）需求帶動，產品生命週期延長，ASP上行可期，並點名南亞科為缺貨主要受惠者；個別目標價自南亞科110上調至130、華邦電50上調至65，旺宏由29調至40，力積電評等升至「加碼」、目標35，愛普則由435升至475。盤面上，群聯、威剛、南亞科強勢亮燈，顯示資金持續簇擁記憶體供應鏈。

一名網友以「跟著大摩」為題在PTT發文，直言在現貨報價趨勢未變下，「就是一直噴」，表達對大摩看法的強烈背書，並視上修目標價為行情續航的關鍵訊號。其解讀獲不少認同，視為順勢操作的明確指引。

對此，許多網友將此波比擬「航運2.0」，主張報價上行與供給吃緊邏輯仍在，認為「不敢買就慢慢看人家噴」、南亞科「明天就摸到130」等；也有人倡「動態調整、賺到就跑」，視外資連番上調為順勢加碼訊。另有意見稱「外資就是先買再調高」，點出法人與散戶換手的常見節奏。

留言區分歧與延伸討論則集中在風險評估，一派質疑力積電基本面與獲利時點，認為「所有記憶體廠都賺，就你還虧」；也有人提醒「行事曆」與黑天鵝變數，擔心高檔若量滾不動易反轉；另有網友倡以「目標價打八折」作風險緩衝，或等待回檔再佈局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。