投資非輸在市場而是自己？小童 ：「貪婪、恐懼、僥倖」才是真正的三大毒藥
嗨，大家好，我是小童。
很多人以為投資輸錢，是因為沒消息、沒籌碼、甚至沒技術，但其實啊，有沒有可能真正讓你輸錢的，並不是別人，也不是市場，而很可能是「我們自己」。
第一個最致命的毒藥：貪婪
貪婪是什麼？就是行情原本照著你預期的方向發展，但當反轉來臨時，你卻還沈浸在獲利之中，認為它一定還會上漲。結果呢？明明就大賺，卻因為捨不得賣，變成小賺，甚至從賺錢變成賠錢，這就是「貪婪」。
那要怎麼解決這個問題？可以從兩個層面著手：
第一是投資規劃，第二是趨勢發展。
投資規劃就是要先想清楚，這筆交易是做短線還是長線？
長線投資（例如無腦布局0050）通常只進不出，參與市場長期發展，不會被短期波動洗出場，但要注意緊急預備金，避免因資金需求被迫賣出。
短線操作則不同，當獲利拉開，就要隨趨勢轉弱調節部位，甚至將防守價上移至成本價，避免獲利回吐。
可運用「轉勢訊號」或「紅綠燈指標」協助判斷出場時機。
因此，紀律非常重要。該進場時要勇敢進場，該出場時更不能留戀。若是短線價差操作，反轉訊號一出就該果斷出場。
第二個毒藥：恐懼
有沒有遇過明明分析很清楚、價量、基本面、籌碼都很完備，卻遲遲不敢進場？
擔心「一買就跌」，結果行情照你預期一路大漲，卻沒賺到。
這種「看對沒賺」的懊悔，有時比虧錢更痛。
也有些人該停損時不砍，心想「反正上次假跌破還會回來」，結果這次是真跌。這就是恐懼的另一種表現。
要克服恐懼，可以從兩個方向改善：
一是用閒錢投資，降低決策壓力；
二是控制風險，用可承受的虧損去規劃部位。
例如一年能承受30%虧損，拆解成每月15%、每週7.5%、每日3.75%，如此掌握風險，下單壓力自然減輕，恐懼也會降低。
第三個毒藥：僥倖
第一次不停損、第二次不停損，運氣好都撐回來；但第三次運氣不好呢？
這樣的僥倖，往往是大賠的開端。
我有個朋友，每次都重押、融資開到最大，前幾次運氣好，從一兩百萬翻到一千多萬。
結果之後再歐印長榮，反而讓獲利全吐回去，還倒欠幾百萬，這就是僥倖的代價。
所以我常強調：
進場前要有「進場規劃」，事後要有「檢討復盤」。
若是長期投入像0050這類標的，就該堅持買進、下跌時勇敢布局。
不論策略為何，都要避開貪婪、恐懼與僥倖。
能控制這三大心魔，心態自然提升，策略執行會更穩定！
投資是一輩子的事，重點不在誰賺最快，而在誰能「活得最久」；要長期活在市場，戰勝自己這一關，才是最重要的事。
你認為在投資交易中，還有哪些細節最容易讓人踩雷？
◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
