快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出，美中釋出和解訊號、FED本週有望再降息，雙利多助攻下，台股再創歷史新高，宣告多頭行情正式展開。中央社
分析師郭哲榮指出，美中釋出和解訊號、FED本週有望再降息，雙利多助攻下，台股再創歷史新高，宣告多頭行情正式展開。中央社

台股在連假後氣勢如虹，今天（27日）早盤一舉衝上28196點，正式突破2萬8大關。分析師郭哲榮強調，他先前喊出的口號「連假前有廉價、連假後沒有廉價」完全命中，直呼「一切都預告在前」。

他指出，連假期間美股、日股與韓股全面上漲創高，預告台股周一勢必迎來大行情，如今果然強勢噴出。他認為，目前市場多頭氣氛濃厚，「只要跟上腳步，就能抓住這波大行情」。

郭哲榮同時提到，本週兩大關鍵事件將影響後勢，包括週四的FED利率決策與川習會登場。他分析，美國9月CPI數據降至3%，顯示通膨趨緩，FED極有可能再次降息1碼，正式開啟新一輪降息循環；此外，美國財政部長已與中方達成初步協議，中國延後稀土管制並恢復採購美國大豆，美方也暫緩加徵100%關稅，情勢發展「完全照著劇本走」。

郭哲榮表示，國際氛圍轉向有利，對股市無疑是大利多。他認為台股仍有持續創高的空間，並強調：「這一波行情不只是補漲，而是全新的多頭開始。」

最後他提到，目前市場資金持續回流電子與AI供應鏈，整體氛圍樂觀，短線震盪都應視為「整理而非轉折」。他也喊話投資人：「行情才正要開始，現在不上車，可能就要錯過年底這班多頭列車。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 川習會 通膨 供應鏈 台股 分析師 稀土

延伸閱讀

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

財富兩極化嚴重？阿宅「股市沒圍牆」：買0050、006208連睡覺都為你工作

玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了

回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況

相關新聞

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

台股在連假後氣勢如虹，今天（27日）早盤一舉衝上28196點，正式突破2萬8大關。分析師郭哲榮強調，他先前喊出的口號「連假前有廉價、連假後沒有廉價」完全命中，直呼「一切都預告在前」。 他指出，連

玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 今天玉山大跌，買進50張玉山金（2884），成交價30.45元。理由嗎？不需要理由，買就對了。至於資金從哪來呢？當然是跟元大借啊。 台灣排名第1、第2、第3

回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況

回顧1997年台灣爆發口蹄疫，當時撲殺了385萬頭豬隻，豬價腰斬暴跌，喪失豬肉外銷市場，短短一年台灣無數豬農、飼料廠、肉品加工廠破產，數百億的豬肉外銷榮景瞬間消失，整體產業經濟損失超過1700億台幣。

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

台股2萬8 台達電和鴻海再創新高 年底有望上看3萬 隨著上周的美股氣氛轉好，加上周末傳出美中的貿易有很好的進展，所以今天台股一開盤就氣勢如虹站上2萬8！現在就是降息的大多頭市場。 台股今天

玉山金（2884）收購三商壽掀熱議！投資人：短期看空、長期看多

《Andyworld理財&家庭記事簿》在臉書分享玉山金以約480億元併購三商壽的新聞，引發投資社群熱烈討論。貼文中他提到，自己也被朋友傳訊息提醒「答案不是中信金」，對於玉山金低調出手直呼「沒想到是它」

台股「連假後沒有廉價」！郭哲榮預告：將大噴、挑戰2萬8

分析師郭哲榮在周日晚間發文，延續連假之前的口號「連假前有廉價，連假後沒有廉價」，再度預告台股即將上演強勁行情。他認為全球股市氣氛熱絡，美、韓股同步創高，台股有望周一直接挑戰28000點大關。 郭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。