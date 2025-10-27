台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

台股在連假後氣勢如虹，今天（27日）早盤一舉衝上28196點，正式突破2萬8大關。分析師郭哲榮強調，他先前喊出的口號「連假前有廉價、連假後沒有廉價」完全命中，直呼「一切都預告在前」。

他指出，連假期間美股、日股與韓股全面上漲創高，預告台股周一勢必迎來大行情，如今果然強勢噴出。他認為，目前市場多頭氣氛濃厚，「只要跟上腳步，就能抓住這波大行情」。

郭哲榮同時提到，本週兩大關鍵事件將影響後勢，包括週四的FED利率決策與川習會登場。他分析，美國9月CPI數據降至3%，顯示通膨趨緩，FED極有可能再次降息1碼，正式開啟新一輪降息循環；此外，美國財政部長已與中方達成初步協議，中國延後稀土管制並恢復採購美國大豆，美方也暫緩加徵100%關稅，情勢發展「完全照著劇本走」。

郭哲榮表示，國際氛圍轉向有利，對股市無疑是大利多。他認為台股仍有持續創高的空間，並強調：「這一波行情不只是補漲，而是全新的多頭開始。」

最後他提到，目前市場資金持續回流電子與AI供應鏈，整體氛圍樂觀，短線震盪都應視為「整理而非轉折」。他也喊話投資人：「行情才正要開始，現在不上車，可能就要錯過年底這班多頭列車。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。