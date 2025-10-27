玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了
今天玉山大跌，買進50張玉山金（2884），成交價30.45元。理由嗎？不需要理由，買就對了。至於資金從哪來呢？當然是跟元大借啊。
台灣排名第1、第2、第3、第5的金控，盡入我手，差排名第4的台新，就能完成壟斷金融業的夢想了。機會多的是，不急於一時。
累計股票數量為：中信金1137張、富邦金259.2張、國泰金247.7張、元大金199.7張、玉山金147張。
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
