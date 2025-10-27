快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
肥羊以30.45元價位一口氣買進50張玉山金，直言「買就對了」。圖/玉山金提供
肥羊以30.45元價位一口氣買進50張玉山金，直言「買就對了」。圖/玉山金提供

股市爆料同學會金融股肥羊】

今天玉山大跌，買進50張玉山金（2884），成交價30.45元。理由嗎？不需要理由，買就對了。至於資金從哪來呢？當然是跟元大借啊。

台灣排名第1、第2、第3、第5的金控，盡入我手，差排名第4的台新，就能完成壟斷金融業的夢想了。機會多的是，不急於一時。

累計股票數量為：中信金1137張、富邦金259.2張、國泰金247.7張、元大金199.7張、玉山金147張。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2884玉山金 2891中信金 2881富邦金 2882國泰金 金融股 2885元大金

股市爆料同學會

追蹤

延伸閱讀

0056首領息346元！真星華「這只是熱身」：明年開始每季加碼10張

AI帶頭漲！當不了台積電員工改當股東 達人：0050、00905...改變社畜命

財富兩極化嚴重？阿宅「股市沒圍牆」：買0050、006208連睡覺都為你工作

回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況

相關新聞

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

台股在連假後氣勢如虹，今天（27日）早盤一舉衝上28196點，正式突破2萬8大關。分析師郭哲榮強調，他先前喊出的口號「連假前有廉價、連假後沒有廉價」完全命中，直呼「一切都預告在前」。 他指出，連

玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 今天玉山大跌，買進50張玉山金（2884），成交價30.45元。理由嗎？不需要理由，買就對了。至於資金從哪來呢？當然是跟元大借啊。 台灣排名第1、第2、第3

回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況

回顧1997年台灣爆發口蹄疫，當時撲殺了385萬頭豬隻，豬價腰斬暴跌，喪失豬肉外銷市場，短短一年台灣無數豬農、飼料廠、肉品加工廠破產，數百億的豬肉外銷榮景瞬間消失，整體產業經濟損失超過1700億台幣。

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

台股2萬8 台達電和鴻海再創新高 年底有望上看3萬 隨著上周的美股氣氛轉好，加上周末傳出美中的貿易有很好的進展，所以今天台股一開盤就氣勢如虹站上2萬8！現在就是降息的大多頭市場。 台股今天

玉山金（2884）收購三商壽掀熱議！投資人：短期看空、長期看多

《Andyworld理財&家庭記事簿》在臉書分享玉山金以約480億元併購三商壽的新聞，引發投資社群熱烈討論。貼文中他提到，自己也被朋友傳訊息提醒「答案不是中信金」，對於玉山金低調出手直呼「沒想到是它」

台股「連假後沒有廉價」！郭哲榮預告：將大噴、挑戰2萬8

分析師郭哲榮在周日晚間發文，延續連假之前的口號「連假前有廉價，連假後沒有廉價」，再度預告台股即將上演強勁行情。他認為全球股市氣氛熱絡，美、韓股同步創高，台股有望周一直接挑戰28000點大關。 郭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。