聽新聞
0:00 / 0:00
回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況
回顧1997年台灣爆發口蹄疫，當時撲殺了385萬頭豬隻，豬價腰斬暴跌，喪失豬肉外銷市場，短短一年台灣無數豬農、飼料廠、肉品加工廠破產，數百億的豬肉外銷榮景瞬間消失，整體產業經濟損失超過1700億台幣。
爆發時間點在3月，可以看到那時卜蜂、大成爆量大漲，但沒多久卻變成迅速下跌，甚至破底再破底，主因可能有二。
第一種狀況是，1997年5月香港首次出現禽流感人類感染案例，後續造成多人感染，直到12月香港進行全面撲殺家禽遏止傳播，徹底終結當年疫情。上述狀況導致人們對禽類人心惶惶，進而影響到相關概念股。
第二種狀況是，台灣受到口蹄疫爆發影響，經濟嚴重受創，即使短期內有肉品替代的狀況出現，但更直觀的問題是多數人收入減少後，將導致肉品需求下降。
雖然第一種狀況的時間點是對得上，但更有可能是第二種狀況，因為那時多數食品股都是持續破底，僅有泡麵股不斷走高，正好反映當時的經濟狀況，也就是多數消費者收入減少，低價食品需求持續上升。當然，1997年與現在的狀況完全不同，不太可能再次看到第二種狀況發生，所以肉品替代題材有可能持續發酵，但前提是狀況失控，導致豬隻被大規模撲殺。
簡單來說，先把肉品替代看成短線題材比較好，原因之一是變數較多，短線波動較大，有賺先走人較安全。
另一個原因是肉燥飯、油蔥飯都很好吃，稀飯配肉鬆更是絕配，我私心希望能一直吃到這些美食。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言