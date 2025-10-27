回顧1997口蹄疫風暴…卜蜂、大成當年爆量暴衝、沒多久卻急轉直下！狄驤曝2狀況

回顧1997年台灣爆發口蹄疫，當時撲殺了385萬頭豬隻，豬價腰斬暴跌，喪失豬肉外銷市場，短短一年台灣無數豬農、飼料廠、肉品加工廠破產，數百億的豬肉外銷榮景瞬間消失，整體產業經濟損失超過1700億台幣。

爆發時間點在3月，可以看到那時卜蜂、大成爆量大漲，但沒多久卻變成迅速下跌，甚至破底再破底，主因可能有二。

雖然第一種狀況的時間點是對得上，但更有可能是第二種狀況，因為那時多數食品股都是持續破底，僅有泡麵股不斷走高，正好反映當時的經濟狀況，也就是多數消費者收入減少，低價食品需求持續上升。當然，1997年與現在的狀況完全不同，不太可能再次看到第二種狀況發生，所以肉品替代題材有可能持續發酵，但前提是狀況失控，導致豬隻被大規模撲殺。

簡單來說，先把肉品替代看成短線題材比較好，原因之一是變數較多，短線波動較大，有賺先走人較安全。

另一個原因是肉燥飯、油蔥飯都很好吃，稀飯配肉鬆更是絕配，我私心希望能一直吃到這些美食。

