台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

台股2萬8 台達電和鴻海再創新高 年底有望上看3萬
隨著上周的美股氣氛轉好，加上周末傳出美中的貿易有很好的進展，所以今天台股一開盤就氣勢如虹站上2萬8！現在就是降息的大多頭市場。
台股今天很多股票都表現不錯，不只是漲台積電讓大家覺得很棒，尤其我們主要抱的都是AI股，所以今天漲勢相當地不錯。
今天我們持股最強的就是台達電和鴻海，這陣子有人問我要加碼什麼我都說台達電和鴻海，原因就是我們加碼要加碼強的，買強不買弱。
隨著通膨數據往下掉，中美又和談，市場又進入一個沒有利空的時間，那就是只有一個字「多」！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
