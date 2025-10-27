玉山金（2884）收購三商壽掀熱議！投資人：短期看空、長期看多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
《Andyworld理財&家庭記事簿》分享玉山金出手480億元收購三商壽，引發網友熱議，有人看好整合效益，也有人憂心短期獲利壓力。圖／三商美邦人壽提供
《Andyworld理財&家庭記事簿》在臉書分享玉山金以約480億元併購三商壽的新聞，引發投資社群熱烈討論。貼文中他提到，自己也被朋友傳訊息提醒「答案不是中信金」，對於玉山金低調出手直呼「沒想到是它」。

留言中有網友指出，玉山金長年缺乏壽險事業，這次收購三商壽「剛好補足所有版圖」，但也提醒這樁交易「可能會拖累玉山金」。他指出，三商壽過去投資反向ETF賠逾50億元，內部管理問題不少，玉山恐需時間整頓。

多數留言仍給出正面評價，認為「補足了保險這塊拼圖，玉山金控會更強大」、「短期看空、長期看多」、「壽險公司收的保費幾乎都是零成本，是很大優勢」。也有網友回應，這步棋讓玉山金控版圖更完整，「完整了」。

也有網友持保留態度，指出「三商壽體質不佳，恐影響玉山金獲利」、「要花不少錢去填坑」。另有人調侃中信金：「近來都搶輸人家」、「是不是被迫讓出拖油瓶？」還有網友關心未來「玉山金可能不再發股票股利」。

◎部分內容獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2884玉山金 三商壽 2891中信金

