台股「連假後沒有廉價」！郭哲榮預告：將大噴、挑戰2萬8

分析師郭哲榮在周日晚間發文，延續連假之前的口號「連假前有廉價，連假後沒有廉價」，再度預告台股即將上演強勁行情。他認為全球股市氣氛熱絡，美、韓股同步創高，台股有望周一直接挑戰28000點大關。

郭哲榮指出，這三天連假期間國際股市表現亮眼，美股連漲兩天，韓股單日更飆2.5%，等於台股約上漲近700點。他認為在這樣的氛圍下，週一台股有機會再創歷史新高。他強調：「不論對或錯，一切的一切，哲哲通通預告在前！」

他並提到即將登場的「川習會」將在韓國舉辦，有望化解貿易分歧、成為全球市場大利多。美國最新CPI數據低於預期，也可能為聯準會（FED）週四再度降息鋪路。郭哲榮預測降息1碼的機率高，意味著降息循環重啟，對債市有明顯支撐。

他分享自己的投資操作，指出美債ETF部位已從虧損3000萬縮減至僅虧700多萬，「等於已經賺回2300萬」，並表態在「再賺2200萬前不會出場」。同時他觀察市場融資餘額仍在2925億左右，距離3300億高點還有空間，顯示資金並未過熱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。