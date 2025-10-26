河谷雙煞再現？2萬8在眼前谷月涵示警「獲利了結」 網反喊：三萬穩了！

台股衝上歷史新高、2萬8就在眼前，專家卻示警。被封為「台灣先生」的谷月涵提醒，股市加速上漲往往意味著進入最後階段，投資人應趁高思危、考慮獲利了結。但網友看完卻不緊張，反而笑喊「訊號來了、穩了三萬點」，再度上演社群版的多空修羅場。

谷月涵分析，受惠於美國降息預期與AI半導體利多，全球五大晶片強國股市齊揚，台股也在熱潮中月漲逾6%，位列全球第六。雖然外資如高盛、摩根士丹利紛紛調高台積電目標價至2100元，但他認為市場短期漲勢過快，可能已處末升段。與此同時，ETF受益人數突破1141萬人，再創新高，投資熱度明顯回溫。

多頭網友幾乎嗨翻，「谷大師一講，台股穩了」、「河谷雙煞同時開示，三萬點要來了」、「台積2000我先喊起來」、「底部就是2萬7，穩穩睡覺」。甚至有人調侃，「每次他說獲利了結就是起漲點」、「感恩谷大師，歐印正二」。

也有網友提醒理性操作，「大師出手通常是高檔訊號」、「上次喊完就修正，這次要小心」、「這篇是騙下車文」、「他自己都說沒想法，結果一堆人當加持」。另有人打趣，「谷月涵越講，市場越嗨，根本是冥燈指標界天花板」。

