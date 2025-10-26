台股2萬8放空能驕傲幾輩子？網支持「你很勇」：可以！跟川普對做

台股衝高氣勢不減，有網友在PTT發文感嘆：「今年賺錢的散戶都賣光了，下週台股大概又要漲破2萬8，現在放空是不是能驕傲10輩子？」一句戲謔引爆留言潮，從老蘇、龍哥到嘎尾，全成為鄉民口中的經典對照組。

原PO回顧過去行情，提到當年「萬三放空」被譽為傳奇，如今大盤逼近2萬8點，問眾人若此刻再度放空，是否能再創「空軍榮耀」。然而不少人認為，當前市場氛圍仍偏多，放空難度遠高於預期，恐怕「驕傲一輩子」會變成「痛苦好幾輩子」。

有網友幽默回應，「不空台股枉少年」、「高風亮節，不缺錢的操作」、「可以 跟川普對做 你很勇」、「台股3萬點再放空更霸氣」。也有人半開玩笑地說，「放空是信仰，不是策略」、「有勇氣就先贏一半」。

但更多人潑冷水，「驕傲沒幾天，先被嘎上天」、「龍哥空到兩萬七還在笑，真是職人等級」、「今年空軍都快絕種了」、「放空輸一波就窮一輩子」。還有人酸道，「要驕傲幾輩子不知道，但這輩子可能先結束」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。