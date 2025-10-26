快訊

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山金併三商壽引發存股族分歧，網友掀討論「要續抱還是一鍵出清？」市場關注整併後營運成效。（本報資料照片）
玉山金併三商壽引發存股族分歧，網友掀討論「要續抱還是一鍵出清？」市場關注整併後營運成效。（本報資料照片）

金融股話題再起！PTT上有網友表示，自己持有玉山金（2884）多年、成本26元，近期看到公司併入三商壽後心生疑慮，擔心「硬吃爛貨」恐拖累獲利，打算只要股價週一站上30元就「一鍵出清」。此文引發眾多股民熱烈討論，支持與反對聲勢幾乎平手。

原PO指出，玉山金雖長年穩定配息，但併購三商壽後，市場普遍認為未來幾年股利表現恐不樂觀，因此萌生換股念頭。他表示可能轉向台中銀、富邦金等其他金融股。該貼文一出，隨即吸引許多金融族留言討論玉山併壽後的長線價值與風險

支持續抱的網友認為，「玉山內部績效導向、整頓能力強」、「短空長多，吃下三商壽是轉型契機」、「金融業若能穩住壽險部位，未來EPS回升可期」。也有人表示，「玉山這幾年被酸到習慣，結果還是活得好好的」、「市場反應過度，反而是長線進場點」。

另一派則持悲觀態度，「吃三商壽等於吞地雷，會被拖好幾年」、「金融股偏偏選這檔，報酬真的很爛」、「想靠股價獲利選玉山本來就錯誤」、「和三商扯上邊就是衰」。有網友打趣說：「要賣趁早，不然又被學長姊文化套牢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2884玉山金 金融股 EPS 報酬 績效 風險

延伸閱讀

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

鋼市春燕又飛回來？兩大投顧翻多中鋼（2002） 131萬股東靜待「重返2字頭」

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

相關新聞

河谷雙煞再現？2萬8在眼前谷月涵示警「獲利了結」 網反喊：三萬穩了！

台股衝上歷史新高、2萬8就在眼前，專家卻示警。被封為「台灣先生」的谷月涵提醒，股市加速上漲往往意味著進入最後階段，投資人應趁高思危、考慮獲利了結。但網友看完卻不緊張，反而笑喊「訊號來了、穩了三萬點」，

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

金融股話題再起！PTT上有網友表示，自己持有玉山金（2884）多年、成本26元，近期看到公司併入三商壽後心生疑慮，擔心「硬吃爛貨」恐拖累獲利，打算只要股價週一站上30元就「一鍵出清」。此文引發眾多股民

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

美國總統川普再度掀起貿易風波，宣布對加拿大進口商品額外加徵10％關稅，理由竟是「不滿加拿大播放反關稅廣告」。消息一出引發國際譁然，也在社群掀起兩極討論，網友們對這場「政治與棒球交錯的關稅戲碼」熱烈開戰

鋼市春燕又飛回來？兩大投顧翻多中鋼（2002） 131萬股東靜待「重返2字頭」

台股傳產龍頭中鋼（2002）近期再度成為市場焦點。擁有超過131萬名股東的中鋼，長期被視為存股族代表，不過股價遲遲在「1字頭」盤整。如今兩大本土投顧同步釋出樂觀訊號，分別喊出21元、22元目標價，鋼市

美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

美國最新CPI數據報捷，美股三大指數再創歷史新高。市場預期聯準會本週有望再次降息，投資情緒高漲，讓不少投資人看好台股連假後「有底氣」補漲上攻，不少網友甚至直喊：「三萬點不遠了！」 美國勞工統計局公布

台股2萬8放空能驕傲幾輩子？網支持「你很勇」：可以！跟川普對做

台股衝高氣勢不減，有網友在PTT發文感嘆：「今年賺錢的散戶都賣光了，下週台股大概又要漲破2萬8，現在放空是不是能驕傲10輩子？」一句戲謔引爆留言潮，從老蘇、龍哥到嘎尾，全成為鄉民口中的經典對照組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。