玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極
金融股話題再起！PTT上有網友表示，自己持有玉山金（2884）多年、成本26元，近期看到公司併入三商壽後心生疑慮，擔心「硬吃爛貨」恐拖累獲利，打算只要股價週一站上30元就「一鍵出清」。此文引發眾多股民熱烈討論，支持與反對聲勢幾乎平手。
原PO指出，玉山金雖長年穩定配息，但併購三商壽後，市場普遍認為未來幾年股利表現恐不樂觀，因此萌生換股念頭。他表示可能轉向台中銀、富邦金等其他金融股。該貼文一出，隨即吸引許多金融族留言討論玉山併壽後的長線價值與風險。
支持續抱的網友認為，「玉山內部績效導向、整頓能力強」、「短空長多，吃下三商壽是轉型契機」、「金融業若能穩住壽險部位，未來EPS回升可期」。也有人表示，「玉山這幾年被酸到習慣，結果還是活得好好的」、「市場反應過度，反而是長線進場點」。
另一派則持悲觀態度，「吃三商壽等於吞地雷，會被拖好幾年」、「金融股偏偏選這檔，報酬真的很爛」、「想靠股價獲利選玉山本來就錯誤」、「和三商扯上邊就是衰」。有網友打趣說：「要賣趁早，不然又被學長姊文化套牢」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
