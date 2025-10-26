快訊

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再加徵10％關稅，怒批加拿大「敵對行為」；網友笑稱「藍鳥贏球太貴」，貿易戰火再起，市場緊張氣氛升溫。（路透）
川普再加徵10％關稅，怒批加拿大「敵對行為」；網友笑稱「藍鳥贏球太貴」，貿易戰火再起，市場緊張氣氛升溫。（路透）

美國總統川普再度掀起貿易風波，宣布對加拿大進口商品額外加徵10％關稅，理由竟是「不滿加拿大播放反關稅廣告」。消息一出引發國際譁然，也在社群掀起兩極討論，網友們對這場「政治與棒球交錯的關稅戲碼」熱烈開戰。

根據報導，安大略省政府近日播放一支引用雷根演說、批評關稅傷害美國民眾的廣告，引起川普不滿。他在社群媒體發文痛批此舉為「欺騙與敵對行為」，並宣布「在現行基礎上再加徵10％關稅」。加拿大總理卡尼與安大略省長福特緊急協商，決定暫停廣告播出，以利談判重啟。不過川普已退出加美貿易談判，加拿大仍是G7中唯一未與美國達成新協議的國家，此舉恐對汽車、金屬等產業造成衝擊。

部分網友力挺川普，「反正是盟友也該付出代價」、「加拿大自己愛嘴，現在被制裁剛好」、「老川這一招至少比放話強」、「這就是他一貫的談判風格，先打再談」。也有人半開玩笑說，「藍鳥贏球代價太大了，這次要打出10％的關稅」。

另一派則批評聲浪不斷，「一個廣告就加稅，太玻璃心了吧」、「對中不敢硬，對加倒是出手快」、「加害者一臉受害者的嘴臉」、「根本是為了炒作人氣」。更多人質疑這項政策影響有限，「才10％？現在連川普都軟了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

加拿大 川普 社群媒體 G7 關稅

延伸閱讀

0050奪回雙冠王！市值型當道、高股息退潮？網：哪天大跌又有人說領息好安心

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

鋼市春燕又飛回來？兩大投顧翻多中鋼（2002） 131萬股東靜待「重返2字頭」

相關新聞

河谷雙煞再現？2萬8在眼前谷月涵示警「獲利了結」 網反喊：三萬穩了！

台股衝上歷史新高、2萬8就在眼前，專家卻示警。被封為「台灣先生」的谷月涵提醒，股市加速上漲往往意味著進入最後階段，投資人應趁高思危、考慮獲利了結。但網友看完卻不緊張，反而笑喊「訊號來了、穩了三萬點」，

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

金融股話題再起！PTT上有網友表示，自己持有玉山金（2884）多年、成本26元，近期看到公司併入三商壽後心生疑慮，擔心「硬吃爛貨」恐拖累獲利，打算只要股價週一站上30元就「一鍵出清」。此文引發眾多股民

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

美國總統川普再度掀起貿易風波，宣布對加拿大進口商品額外加徵10％關稅，理由竟是「不滿加拿大播放反關稅廣告」。消息一出引發國際譁然，也在社群掀起兩極討論，網友們對這場「政治與棒球交錯的關稅戲碼」熱烈開戰

鋼市春燕又飛回來？兩大投顧翻多中鋼（2002） 131萬股東靜待「重返2字頭」

台股傳產龍頭中鋼（2002）近期再度成為市場焦點。擁有超過131萬名股東的中鋼，長期被視為存股族代表，不過股價遲遲在「1字頭」盤整。如今兩大本土投顧同步釋出樂觀訊號，分別喊出21元、22元目標價，鋼市

美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

美國最新CPI數據報捷，美股三大指數再創歷史新高。市場預期聯準會本週有望再次降息，投資情緒高漲，讓不少投資人看好台股連假後「有底氣」補漲上攻，不少網友甚至直喊：「三萬點不遠了！」 美國勞工統計局公布

台股2萬8放空能驕傲幾輩子？網支持「你很勇」：可以！跟川普對做

台股衝高氣勢不減，有網友在PTT發文感嘆：「今年賺錢的散戶都賣光了，下週台股大概又要漲破2萬8，現在放空是不是能驕傲10輩子？」一句戲謔引爆留言潮，從老蘇、龍哥到嘎尾，全成為鄉民口中的經典對照組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。