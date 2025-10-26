川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

美國總統川普再度掀起貿易風波，宣布對加拿大進口商品額外加徵10％關稅，理由竟是「不滿加拿大播放反關稅廣告」。消息一出引發國際譁然，也在社群掀起兩極討論，網友們對這場「政治與棒球交錯的關稅戲碼」熱烈開戰。

根據報導，安大略省政府近日播放一支引用雷根演說、批評關稅傷害美國民眾的廣告，引起川普不滿。他在社群媒體發文痛批此舉為「欺騙與敵對行為」，並宣布「在現行基礎上再加徵10％關稅」。加拿大總理卡尼與安大略省長福特緊急協商，決定暫停廣告播出，以利談判重啟。不過川普已退出加美貿易談判，加拿大仍是G7中唯一未與美國達成新協議的國家，此舉恐對汽車、金屬等產業造成衝擊。

部分網友力挺川普，「反正是盟友也該付出代價」、「加拿大自己愛嘴，現在被制裁剛好」、「老川這一招至少比放話強」、「這就是他一貫的談判風格，先打再談」。也有人半開玩笑說，「藍鳥贏球代價太大了，這次要打出10％的關稅」。

另一派則批評聲浪不斷，「一個廣告就加稅，太玻璃心了吧」、「對中不敢硬，對加倒是出手快」、「加害者一臉受害者的嘴臉」、「根本是為了炒作人氣」。更多人質疑這項政策影響有限，「才10％？現在連川普都軟了」。

