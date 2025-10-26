鋼市春燕又飛回來？兩大投顧翻多中鋼（2002） 131萬股東靜待「重返2字頭」

台股傳產龍頭中鋼（2002）近期再度成為市場焦點。擁有超過131萬名股東的中鋼，長期被視為存股族代表，不過股價遲遲在「1字頭」盤整。如今兩大本土投顧同步釋出樂觀訊號，分別喊出21元、22元目標價，鋼市是否真有機會迎來久違的「春燕」？

根據報導，元大投顧認為中鋼獲利可望在第四季見到單月轉正，並預估2026年全年轉盈，每股盈餘（EPS）有望達0.63元，現金殖利率約2.5%，給予「持有」評級與21元目標價。

中信投顧也指出，中鋼10月及第四季盤價開出平高盤，大宗鋼材價格回升，加上旺季效應，營運動能轉佳，評價面偏低，因此維持「增持」評級並上調目標價至22元。不過法人也提醒，補庫需求回溫力道不如預期，仍是短線壓力。

部分投資人看好中鋼翻身，留言指出「存股族等到回春行情」、「18元進場剛好卡位」、「這次真的有機會重回2字頭」。也有人認為，「只要中國減產落實，鋼價反彈只是時間問題」。

不過也有網友酸度滿滿，「每年都在等春燕」、「鋼鐵早就夕陽產業」、「讓利鋼、紀念品鋼才是真實寫照」。不少留言調侃「春燕飛了幾年還沒到」、「都秋天了還在春天」。市場對傳產能否重新站上主流，仍存保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。