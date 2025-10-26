美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？

台股衝上歷史新高、2萬8就在眼前，專家卻示警。被封為「台灣先生」的谷月涵提醒，股市加速上漲往往意味著進入最後階段，投資人應趁高思危、考慮獲利了結。但網友看完卻不緊張，反而笑喊「訊號來了、穩了三萬點」，

2025-10-26 21:35