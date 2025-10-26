美股三大指數創歷史新高！台股連假後補漲在即 網喊：三萬點快到了？
美國最新CPI數據報捷，美股三大指數再創歷史新高。市場預期聯準會本週有望再次降息，投資情緒高漲，讓不少投資人看好台股連假後「有底氣」補漲上攻，不少網友甚至直喊：「三萬點不遠了！」
美國勞工統計局公布9月CPI年增3％，市場樂觀看待降息。道瓊指數大漲472點、標普500上揚53點、納指漲263點、費半也漲逾129點，全數改寫歷史新高。法人指出，台股有望跟進補漲，半導體、AI伺服器族群可望領軍。安聯投信看好AI投資續強，野村投信也指出第四季是台股傳統旺季，年底作帳行情將延續至明年第一季。
不少網友看好連假後台股表現，紛紛留言「明天開盤漲1000點」、「空手的要哭了」、「這波應該直上2萬8」。也有人樂觀表示，「台股先跌兩天，週一怎麼看都難跌」、「多單都賺錢，睡覺都開心」。
但也有網友冷水潑醒，「開高走低機率高」、「一片樂觀就是高點」、「看美股漲就嗨，小心回馬槍」。部分投資人提醒仍要留意川普訪韓與輝達財報可能帶來的變數，認為「行情樂觀但不能無腦追」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
