台股天天破新高…會怕嗎？ 資深投資人現在只看一件事

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
全球股市處歷史高點，資金寬鬆致波動劇烈。AI是不是泡沫，檢驗的時間還沒到，在那之前有必要且戰且走。

全球股市都來到歷史新高或是相對高點，也因此很容易風吹草動就波動劇烈，大幅震盪成為常態。最主要的原因還是在資金的寬鬆，且目前各國央行的貨幣政策，也都是朝此方向調整，這無疑是股市上漲的最佳溫床。

不過，這只是大前提的環境。能否有更高的估值，關鍵則在於各大企業的基本面，也就是財務、獲利、營運展望究竟為何，甚至是未來的資本支出成長性。我的看法是：

1、AI與半導體產業的盛況乃是空前，也不全是泡沫。只是股價是否超出太多，這是問題所在。應該說，有部分被膨脹過度或誇大；但是因為驗證的時間尚未到來，所以究竟是美夢或幻夢，暫難斷定。真的有必要且戰且走。

2、不光是台灣，全球尤其是美國，也冒出相當多ETF，各種主題式商品吸引眾多散戶及投資人介入，規模持續膨脹，儼然成為市場的另一個主力，不容小覷。

3、這股交易新動能還湧入各種熱門商品，如黃金及貴金屬交易。呈現的價位走勢與以往不同——波動大、價差大、量能大。甚至債券也是如此，所以常常容易出現超漲與超跌，應謹慎拿捏進出時點。

4、資金過度追逐集中於熱門標的，終究會引來估值過高的現實。因此，修正的速度與幅度都會很快、很大。

5、保守防禦型企業，也不會就此全部消失。倖存者會更加堅強；相對的，淘汰賽也會很殘酷——消失不見，是很容易發生的商場競賽結果。

6、美元走弱是趨勢，「去美元化資產」也是許多人正在做的事情。投資組合都要做到分散、再分散；貨幣也是一樣——其他貨幣、穩定貨幣、比特幣、債券等，都應廣泛列入考量。

