鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

在《鈔錢部署》節目中，資深分析師杜金龍針對近期台股多頭行情與AI概念股熱度，分享他對台積電、鴻海、南亞科、華邦電與台達電的最新看法。他直言這波「主升段還沒結束」，提醒投資人：「不要亂賣，賣了就買不回來。」

台積電：EPS上看100元 長線挑戰2500至3000元

杜金龍表示，台積電只要突破1560元，就完成「780元起漲×2倍」的關卡，下一步將邁向2000元。他預估明年四月可能是這一波主升段的高點，但長線依然樂觀。

根據外資與凱基證券最新預估，2027年EPS可能達到95至100元，「主升段給25倍本益比，就是2500元；若EPS到180元，股價挑戰3000元也合理。」他更笑稱：「台積電可當傳家寶，賣掉是民主罪人。」

鴻海：突破234.5元天花板 有望挑戰300、375甚至400元

談到鴻海，杜金龍指出，股價自劉揚偉喊話後表現亮眼，一舉突破234.5元「天花板」，形態打開上行空間。他認為中期有機會看到300元，進一步上攻375元，「外資喊400也不是不可能」。

若明年EPS上看18元、給25倍本益比，股價將超過400元。

他提醒：「鴻海這波補漲是主升段延伸，盤中若拉回500點，就是空手者的進場機會。」

南亞科、華邦電：記憶體進入超級循環 南亞科EPS拚12元

AI時代帶動記憶體需求暴增，南亞科創110元新高。杜金龍直言：「我自己87.3元進場，連漲三天是人生最快樂的事！」他預估法人明年EPS上看12元，若以10到25倍本益比估算，股價仍有想像空間。

不過他提醒：「若出現開高走低鎖跌停，代表短線該稍微下車。」

華邦電則受惠於母公司華新(1605)與東元(1504)的策略布局，「集團股帶動效應會持續，兩檔都還有高點可期。」

台達電：法人目標價上調至1500元 EPS挑戰50元

杜金龍也透露，他已親自進場台達電，笑說：「上次沒買被太太念，這次硬著頭皮買。」

他指出法人預估台達電116年EPS可達50元，外資紛紛上調目標價至1300至1500元。

主動式ETF與基金持續加碼，使股價波動雖大但趨勢仍強。他直言：「只要破千元就敢買，主動ETF會自動撐盤。」

杜金龍的分析核心，是看準AI主升段與產業升級的長線機會。台積電、鴻海與記憶體族群仍是多頭核心，台達電則是AI硬體鏈的領頭羊。他提醒投資人：「趨勢確立時不要被短線波動嚇到，真正的風險是沒抱住。」

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。