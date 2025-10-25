現在做多真的零風險？網熱議：只要抱得住、時間夠長就贏
美股再創新高、台股同步強勢，不少投資人開始懷疑：「現在做多是不是幾乎沒有風險？」原PO就在股板發問，指出川普隨口幾句話雖讓美股重挫5%，但台股卻逆勢收最高，讓他忍不住想問，「無腦多」是不是當代最穩策略？
原PO認為，只要有晶片需求，台積電受惠無虞，台股似乎進入「跌不下去」的階段。他回顧近年來，市場多次出現短暫修正，但隨即再創高峰，懷疑現在長期做多幾乎等於零風險。此言一出，立刻引起板上熱烈討論。
支持派認為指數長期向上早已是鐵律，「標普500歷史上任何20年區間幾乎都是正報酬」、「經濟始終會成長，長期做多根本不可能輸」、「只要別開槓桿，閒錢丟大盤，放著就贏」、「政府印鈔救市後，崩盤早就不一樣了」。也有人總結：「大盤無腦多，才是零風險的投資方式」。
不少鄉民提醒「零風險」只是幻覺，「三根跌停你扛得住嗎」、「2008金融海嘯那幾年你在哪」、「個股風險永遠存在，宏達電、航運股都能讓人歸零」、「股市不會跌只是因為你還沒遇過真的跌」。也有網友警告，「越覺得安全的時候，就是最危險的時候」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
