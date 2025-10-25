現在做多真的零風險？網熱議：只要抱得住、時間夠長就贏

今年五月台灣市場開放主動式ETF掛牌，短短數月主動式ETF成交量迅速攀升至ETF前十名，成為投資人熱議焦點。這些由專業經理人操盤，號稱能「打敗大盤」的金融產品究竟潛力為何？面對琳瑯滿目主動式ETF，該如何選擇？投資達人股海老牛在《毛利小姐變有錢》節目中，破解市場上常討論到「能否打敗大盤」、「不就是基金」的迷思，同時建議三大族群合適建置主動式ETF資產配置。

