麻吉大哥「買X小旋轉大樓」！傳砸12億入手陶朱隱園 本人親自打臉

曾在加密貨幣市場慘賠17億的「麻吉大哥」黃立成，再度登上熱搜。媒體爆料他豪砸12億元購入信義區地標「陶朱隱園」，連中工都公告這筆非關係人交易。不過消息一出，黃立成立刻在社群上親自回應，一句「買X小旋轉大樓」直接掀起網友狂笑潮。

根據報導，該戶陶朱隱園面積近300坪、含4個停車位，總價高達12億元，每坪約400萬。外界盛傳買家是麻吉大哥，還推測他即使加密貨幣爆倉，身價仍逼近百億元。然而黃立成不僅否認，更在Threads上傳自拍照，幽默反擊：「Uncle買X小旋轉大樓」，自嘲意味十足。對比中工此次僅認列約1.18億元處分利益，也讓部分網友質疑這棟「旋轉豪宅」是否真有炒作空間。

不少人被麻吉大哥的幽默圈粉，留言笑稱「麻吉大哥太強了、越來越好笑」、「果然是我Uncle」、「有錢人連否認都很帥」、「幣圈虧17億都能笑，氣度不同凡響」。也有網友認為他「能虧得起就代表真的有錢」、「在洛杉磯都能買幾棟大宅，根本不屑買台北旋轉樓」。

但也有不少人吐槽整起事件「太low」、「這新聞根本炒房行銷」、「善甲狼才是真買家啦」。有鄉民開酸「笑死，有聲文耶」、「他剩一隻懶覺要買啥旋轉大樓」、「陶朱隱園那價錢只有盤子會去」、「報導又搞錯人」。更有人質疑：「到時謄本一查就知道，幹嘛一直炒？」、「如果真有人買，應該不是他」。

