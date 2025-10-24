快訊

江蕙「封麥又開唱」？傳2026返場演唱會 粉絲嗨翻、網路炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
江蕙「封麥十年」後重返舞台，《無·有》演唱會吸引23萬人，傳出2026年將返場開唱，引爆粉絲期待與誠信爭議。圖／寬宏藝術提供
江蕙「封麥十年」後重返舞台，《無·有》演唱會吸引23萬人，傳出2026年將返場開唱，引爆粉絲期待與誠信爭議。圖／寬宏藝術提供

封麥十年、2025年重磅回歸的江蕙二姊，帶著《無·有》演唱會席捲全台，共開唱23場、吸引23萬人進場，熱潮仍未退燒。近日傳出主辦單位寬宏藝術已著手籌備2026年返場場次，讓粉絲再度暴動。據了解，寬宏已初步敲定場地，預計近期公布細節。江蕙得知後驚呼「萬萬沒想到，現在竟然真的有機會喬到場地！」

消息一出，PTT股板與瞬間炸開。許多人聯想到寬宏藝術（6596）的股價走勢，認為「今年靠江蕙賺爛，明年還要賺第二次」，甚至有人笑稱：「如果拉回，我要低接！」在演唱會熱潮與市場情緒交織下，江蕙的復出演出儼然成了投資題材。

對於江蕙「封麥又開唱」的行為，網友意見兩極。不少人直接開酸「封麥又出來唱，根本詐騙」、「沒錢又出來撈」、「重新定義封麥」，也有人質疑「誠信兩字已死」、「封麥紀念酒買的情何以堪」。

但也有粉絲力挺，認為「她當初是生病封麥，現在復出代表身體恢復」、「只要能再聽她唱歌，我就感動」，有人更打趣說「封的是舊的麥，新麥還可以唱」、「Jordan都能退休三次了，江蕙也可以」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

