快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

「逢低買進、逢高賣出」說得容易做得難？高點永遠在事後才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO感嘆「逢高賣出說得容易做得難」，網友笑回：「高點永遠在事後才知道，真正要練的不是技術，是心態。」圖/本報資料照片
原PO感嘆「逢高賣出說得容易做得難」，網友笑回：「高點永遠在事後才知道，真正要練的不是技術，是心態。」圖/本報資料照片

一名網友在Dcard以「分享 逢低買進，逢高賣出⋯」為題發文指出，最近常聽人說「現在股市是高點，要趕快出脫獲利了結」，但他笑稱：「這還要你來告訴我嗎？」並直言執行起來根本困難，因為若手上只有台積電或0050這類長期投資標的，「這是要怎麼賣？」他強調，既然一開始設定長期持有，就該定期定額、不管高低點，要用錢再賣就好。

他也語帶嘲諷地說：「反而是聽名嘴、教主亂買的，才該逢高賣出吧？但問題是誰知道哪裡是高點？若知道早就是股神了！」更笑看市場情緒：「當你有一千萬，看別人賺一百萬在炫耀；有一億又看別人賺一千萬在炫耀，都不知道這些人在開心什麼。」

不少網友表示認同，認為操作比口號難多了。「聽起來簡單，實際操作卻常變成逢高加碼、逢低攤平，心態比策略更難練」、「每月都在找賣點，結果還沒漲夠怎麼賣？」也有人提醒：「高點是個人認知問題，人只能賺到自己理解內的數額。」

但也有網友持不同意見，指出AI行情可能只是泡沫，「現在的高點未來或許是低點，但能在泡沫破前先減倉、再買回來，收益差距可是好幾倍。」也有人提醒，「不要用長期合理化錯誤，有時被逼賣在低點才是最大風險。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00918報酬破100％…僅花0056近1/4時間！打破高股息「不會漲」魔咒

說美債完蛋的人都跑去哪了？小童「00679B價格曝光」：已在慢慢尋找減碼部位時機

每月定期定額1萬元…10年後能變多少？莎莉揭密「複利的驚人威力」

0050無腦定期定額買就好？網一看秒答：想太多就不算無腦

相關新聞

「逢低買進、逢高賣出」說得容易做得難？高點永遠在事後才知道

一名網友在Dcard以「分享 逢低買進，逢高賣出⋯」為題發文指出，最近常聽人說「現在股市是高點，要趕快出脫獲利了結」，但他笑稱：「這還要你來告訴我嗎？」並直言執行起來根本困難，因為若手上只有台積電或0

歐盟備妥反制中國稀土牌！網酸：歐洲人兩周沒咖啡就投降了

中歐貿易角力升溫。《彭博》報導，歐盟執委會最快本月底將完成一份「反制清單」，準備在與中國的稀土談判失敗時祭出貿易報復措施。若外交斡旋無效，歐盟不排除啟動對中貿易反制。外界形容，這場「稀土戰」已經一觸即

美魔女買台積電在65元！擁10房身家驚人 網：阿姨我不想努力了

美魔女歌手陳秀美近日推出台語新歌〈檸檬花〉，不僅夢想圓歌手夢，她的投資實力也讓人驚嘆。她受訪時透露，早年靠著打拚與砂石業老公攜手，投資超過10棟房產，更在台積電股價一張僅6萬5千元時買進，如今股價衝上

川普對中國出「軟體戰」！擬限制美國軟體出口 網酸：TACO劇本又來了

美中貿易緊張再升級。路透社報導，美國總統川普政府正考慮以「出口管制」報復中國稀土限制，計畫針對「使用美國軟體製造」的產品從筆電到噴射引擎...全面施加出口限制。外界分析，一旦成真，將讓全球科技供應鏈陷

美股多采多姿！他讚「迷因＋飆股像社會實驗」籲：小額體驗就好

美股與台股擁有的投資限制不同，一名網友在PTT分享開通複委託後的觀察，直呼美股生態「多采多姿」，包括單日暴漲逾300%的冷門生技、話題不斷的迷因妖股「未來肉」輪番上演。他建議若想參與，僅以數千元台幣小額體驗，將此當作群眾效應的「社會實驗」，話題引出網友對美股漲跌幅、族群輪動與投資紀律的熱議。

26歲公務員「槓桿投資」資產破千萬！他靠借貸＋定期還款放大報酬

少年股神！一名26歲公務員近日在card發文分享，自己靠著開槓桿進行指數化投資，淨資產已突破1,000萬元，總投資金額達2,100萬元，目標是達成3,000萬元後提早退休。他說明以低利貸款與質押資金投入006208、0050、VOO及台積電的策略，引發大批網友熱議，有人稱讚其理財思維超前，也有人質疑風險過高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。