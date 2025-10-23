「逢低買進、逢高賣出」說得容易做得難？高點永遠在事後才知道

一名網友在Dcard以「分享 逢低買進，逢高賣出⋯」為題發文指出，最近常聽人說「現在股市是高點，要趕快出脫獲利了結」，但他笑稱：「這還要你來告訴我嗎？」並直言執行起來根本困難，因為若手上只有台積電或0050這類長期投資標的，「這是要怎麼賣？」他強調，既然一開始設定長期持有，就該定期定額、不管高低點，要用錢再賣就好。

他也語帶嘲諷地說：「反而是聽名嘴、教主亂買的，才該逢高賣出吧？但問題是誰知道哪裡是高點？若知道早就是股神了！」更笑看市場情緒：「當你有一千萬，看別人賺一百萬在炫耀；有一億又看別人賺一千萬在炫耀，都不知道這些人在開心什麼。」

不少網友表示認同，認為操作比口號難多了。「聽起來簡單，實際操作卻常變成逢高加碼、逢低攤平，心態比策略更難練」、「每月都在找賣點，結果還沒漲夠怎麼賣？」也有人提醒：「高點是個人認知問題，人只能賺到自己理解內的數額。」

但也有網友持不同意見，指出AI行情可能只是泡沫，「現在的高點未來或許是低點，但能在泡沫破前先減倉、再買回來，收益差距可是好幾倍。」也有人提醒，「不要用長期合理化錯誤，有時被逼賣在低點才是最大風險。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。