歐盟備妥反制中國稀土牌！網酸：歐洲人兩周沒咖啡就投降了

聯合新聞網／ 綜合報導
歐盟預告月底前備妥對中反制清單，稀土戰火再升溫，引發市場對「八國聯軍經濟版」的熱議。（路透）
中歐貿易角力升溫。《彭博》報導，歐盟執委會最快本月底將完成一份「反制清單」，準備在與中國的稀土談判失敗時祭出貿易報復措施。若外交斡旋無效，歐盟不排除啟動對中貿易反制。外界形容，這場「稀土戰」已經一觸即發。

報導指出，北京本月初宣布收緊稀土出口規範，未來只要產品含有微量中國稀土成分，都需申請出口許可。歐盟擔心稀土供應受限將衝擊汽車、航太與國防產業，目前正積極尋找替代來源，同時與G7討論分散供應鏈的聯合方案。歐盟貿易執委塞夫科維奇則強調「無意升高對抗」，但坦言雙邊關係已蒙上陰影。

消息引爆PTT熱議。不少人冷嘲「歐盟：美中打太久，我也要參一腳」、「戰起來」、「八國聯軍經濟版」，也有網友直言「歐盟的牌太少，只能叫一叫保面子」。更有人酸說「歐洲人兩周沒咖啡就投降，中國人可以吃草過活，這戰誰贏？」、「德法汽車零件都在中國生產，敢真的打？」。

另一派網友則指出，歐盟若聯手美國仍具威脅力，「歐美CAD軟體、科研模擬工具中國離不開」、「中國再封稀土，歐美可能會全面斷供關鍵軟體」。但反方認為軟體禁令沒那麼有效，「軟體破解一堆」、「硬體材料才是真命門」。也有人感嘆「看起來大家都在找理由跌」。

