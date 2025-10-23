美魔女買台積電在65元！擁10房身家驚人 網：阿姨我不想努力了

美魔女歌手陳秀美近日推出台語新歌〈檸檬花〉，不僅夢想圓歌手夢，她的投資實力也讓人驚嘆。她受訪時透露，早年靠著打拚與砂石業老公攜手，投資超過10棟房產，更在台積電股價一張僅6萬5千元時買進，如今股價衝上約148萬元，身家相當驚人。她笑說：「我永遠屬於台灣，不屬於美國。」

陳秀美自曝從高中時期就開始賺錢，曾是南投婚紗街熱門平面模特兒，後來相夫教子多年，如今三個女兒都長大，她重新追夢出道。她說投資與做人一樣，選對標的就要長期緊抱不放，更幽默喊出：「千線萬線，不如一個內線！」對於自己擁有多少張台積電，她僅神秘回應「說出來會有安全疑慮」。

對於這位「會投資的美魔女」，PTT股板網友紛紛留言，「砂石業！那才是真正暴利」、「她老公才是台積的真支撐」、「阿姨我不想努力了」。也有網友推測買進時間點，「2009年、2010年那時候台積還被嫌牛皮」、「那時大家都買聯電，誰想得到今天這局面」。

另一派網友則理性看待，「買65沒賣就放著，其實運氣成分很高」、「能放20年才是本事」、「有錢才能放，散戶早被震出場了」。還有人回憶，「那時候宏達電才是股王」、「2010年大家問候語是『你買宏達電了沒』，現在變成『你買台積電了沒』」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。