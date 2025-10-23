川普對中國出「軟體戰」！擬限制美國軟體出口 網酸：TACO劇本又來了

美中貿易緊張再升級。路透社報導，美國總統川普政府正考慮以「出口管制」報復中國稀土限制，計畫針對「使用美國軟體製造」的產品從筆電到噴射引擎...全面施加出口限制。外界分析，一旦成真，將讓全球科技供應鏈陷入更大不確定。

川普稍早才在社群宣布，將對中國輸美商品加徵100%關稅，如今又拋出軟體禁令，顯示美方意圖以高風險手段施壓北京。報導指，方案最快11月1日前推出，但也不排除僅為「戰術威脅」，藉此迫使中方在談判讓步。白宮與商務部目前均拒絕回應。

對於此舉，PTT網友們看法兩極。不少人嘲諷川普「這次又在放話做空」、「每次喊禁都TACO」，也有人笑稱「中國早就盜版用爽爽，禁什麼禁」、「軟體最好抄，禁也沒差」、「這根本是幫中國軟體國產化加速」。部分網友則指出，「美國軟體廠會先崩」、「EDA一禁，受傷的可能是自己人」。

也有另一派網友認為，美國此舉仍具戰略威脅。「高階EDA、CAD軟體不是想盜就能盜」、「企業用的軟體都要連server驗證，哪有那麼容易破解」。但反方立即回應「中國早就用華大九天取代」、「禁軟體反而逼出新生態，跟稀土戰一樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。